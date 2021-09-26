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Здоровье26 сентября 2021 1:00

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 26 сентября: как изменилось положение за неделю

«Комсомолка» подготовила актуальные данные по COVID-19
Андрей Сергеев
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Ситуация с заболеваемостью в нашей области остается непростой.

Ситуация с заболеваемостью в нашей области остается непростой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 20 по 26 сентября 2021 года:

- в регионе зафиксировали 707 новых случая заражения COVID-19;

- 776 госпитализированных жителей области выписались с выздоровлением;

- 10 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных стационарах находится 3771 житель Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещен 151 пациент, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечится 5333 человека.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,9%. Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ситуация с заболеваемостью в нашей области остается непростой. Несмотря на относительную стабильность, ежедневно выявляемых случаев заражения, количество пациентов, кому потребовалась госпитализация, за последнюю неделю увеличилось. Это говорит о том, что нагрузка на медицинские организации вновь становится высокой.

Для того, чтобы избежать сильного подъема инфицирования и уберечь население, в регионе проводится массовая вакцинация не только от коронавируса, но и от сезонного гриппа. Поставить прививку можно как в медицинских организациях областного центра, так и в мобильных пунктах.

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