Коронавирус в Кировской области, последние новости на 12 сентября: как изменилась ситуация за последнюю неделю

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся более 140 жителей области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 6 сентября по 12 сентября 2021 года:

- в регионе зафиксировали 684 новых случая заражения COVID-19;

- 1090 госпитализированных жителей области выписались с выздоровлением;

- 11 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных стационарах находятся 2391 житель Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещен 141 пациент, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 4591 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,9%. Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в нашей области остается хоть и непростой, но стабильной. Число вновь выявленных случаев день ото дня варьируется не сильно. Отсутствие резких скачков инфицирования можно объяснить достаточно высоким процентом привитых людей. Масштабная вакцинация медленно, но верно способствует формированию коллективного иммунитета.

С наступлением осени, всем нам угрожает еще одна опасность - сезонный грипп. В прошлом году, из-за своевременной прививочной кампании, удалось предотвратить вспышку заболеваемости и наложения вирусов друг на друга.

Это же самое планируется сделать и в текущем году. Для удобства кировчан, получить защиту, как от гриппа, так и от COVID-19 можно в мобильных пунктах:

- В ТЦ «Леруа Мерлен» на улице Луганская, 53 к.1: 11 и 12 сентября - с 10 до 14 часов;

- На Театральной площади. По будням с 09 до 17 часов, выходные - с 08 до 15 часов;

- На площади Маршала Конева. В будние дни с 11 до 17 часов, в субботу с 10 до 14 часов;

- Около ТЦ «Грин Хаус» на улице Ленина, 205. Медицинская бригад здесь работает с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов;

- В ТЦ «Jam Молл» на улице Горького, 5а. С понедельника по субботу с 15 до 19 часов;

- На площадь у Филармонии. Пункт здесь работает по будням с 10 до 16 часов.

Добавим, что прививка для всех желающих является бесплатной. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед вакцинацией медицинские работники проводят осмотр пациентов, измеряют температуру и уточняют о наличии хронических заболеваний.