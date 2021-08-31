Депутаты ОЗС поддержали закупку новых автобусов и увеличение зарплат «бюджетникам»

26 августа депутаты Законодательного Собрания Кировской области собрались на внеочередное пленарное заседание. Фото: zsko.ru

В четверг, 26 августа, состоялось внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области, на котором депутаты рассмотрели поправки в бюджет региона на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Изменения в главный финансовый документ были необходимы для распределения федеральных средств, поступивших в областную казну.

- Сегодня мы рассматриваем очень важные для региона вопросы, - подчеркнул глава региона Игорь Васильев. - Жители Кировской области должны получать безопасные и качественные услуги, которые отвечают всем требованиям и нормам. Значительные средства предусмотрены на социальную сферу, здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией. Немаловажный вопрос - поддержка работников бюджетной сферы.

Игорь Васильев поблагодарил депутатов за совместное решение социальных вопросов. Фото: kirovreg.ru

Более подробно о корректировках, вносимых в региональный бюджет, депутатам рассказала министр финансов Лариса Маковеева.

- Параметры доходной части областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить на 6,8 млрд рублей, - пояснила Лариса Александровна. - Основная доля средств, которую необходимо скорректировать, связана с предоставлением субсидий из федерального бюджета. Это средства в размере 5,45 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей - целевые, а один миллиард рублей - дополнительная дотация.

Что касается расходной части бюджета, то средства планируют выделить на:

- строительство в 2021-2022 годах шести школ - 4,3 млрд рублей;

- борьбу с новой коронавирусной инфекцией - 1,4 млрд рублей;

- на поддержку семей с детьми - 790,7 млн рублей;

- индексацию зарплат бюджетников - 676,5 млн рублей.

Кроме того, дополнительную дотацию на обеспечение сбалансированности бюджета планируют направить на приобретение 117 новых автобусов.

- Впервые правительству Кировской области удалось выделить 1 млрд 25 млн рублей на поддержку пассажирских перевозок, - подчеркнул Юрий Алексеевич. - Общее количество планируемых к приобретению автобусов - 117 штук, из них 67 - большого класса для городских маршрутов и 50 - малого на межмуниципальные маршруты. Все транспортные средства будут обеспечены необходимым оборудованием, а также кондиционерами, бегущей строкой и системой ГЛОНАСС.

По словам Юрия Шевелева, предприятием, которое отвечает требованиям предоставления субсидий, является АО «КПАТ». В собственности Кировской области находятся 100% акций компании.

Именно данные изменения в бюджет вызвали наиболее оживленную дискуссию среди парламентариев. Ряд депутатов выразили опасения связанные с предоставлением данной субсидии, а также предложили использовать другие механизмы для поддержки сферы общественных перевозок в регионе. В частности, Федор Сураев предложил отдельно рассмотреть «транспортную» поправку.

- Законопроект внесен Губернатором, это не отдельные поправки, это единый сбалансированный документ, где при исключении какой-либо статьи изменяется смысл и в таблицах, которые являются неотъемлемыми приложениями к закону, и итоговые цифры закона, - пояснил вице-спикер ОЗС Роман Титов. - Поэтому отдельно голосование по каждой поправке не предусмотрено. Согласно закону о бюджетном процессе Кировской области до 20 августа депутаты могли внести свои предложения. Они в надлежащий срок внесены не были. Голосование отдельно по поправкам невозможно, это нарушение закона о бюджетном процессе и статей Регламента Законодательного Собрания.

Исполняющая обязанности председателя Контрольной счетной палаты Ольга Чернядьева сообщила, что по результатам проведенной экспертизы, нарушений бюджетного законодательства не установлено.

В итоге депутаты поддержали предлагаемые изменения в бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

- «ЗА» - 36 депутатов, против - 2, воздержалось - 3, - резюмировал спикер парламента Геннадий Коновалов. - Закон принят в окончательном чтении.

В конце заседания губернатор Кировской области Игорь Васильев поблагодарил депутатов за принятые изменения, выразив уверенность, что такая конструктивная работа продолжится и в следующем созыве ОЗС.