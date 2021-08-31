Как не заблудиться в лесу и что делать, если потерялись: советы поисковиков

Уходя в лес, подготовьте специальную экипировку и соберите рюкзак с необходимыми вещами. Фото: Виктор Карпов

Ежегодно в России пропадает 180 тысяч человек. Из них не удается найти около 20 тысяч, что сравнимо с населением небольшого провинциального города, к примеру, Котельнича. Основное число пропавших приходится на начало осеннего периода, когда люди уходят по грибы и ягоды. В текущем сезоне в Кировской области во время «тихой охоты» уже пропал 51 человек, а поиски девяти продолжаются до сих пор. Корреспондент «Комсомолки» отправился на мастер-класс, организованный сотрудниками УМВД и представителями поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», чтобы узнать, как не потеряться в лесу и как быть, если это все-таки произошло.

- На территории региона с наступлением сезона сбора грибов-ягод значительно увеличивается количество зарегистрированных сообщений об исчезновении граждан в лесной местности. Основная причина - пренебрежение элементарными правилами безопасности и поведения, - отметил начальник отдела по розыску пропавших без вести лиц Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области Вячеслав Петров.

Практический инструктаж для журналистов провел старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска УМВД Дмитрий Кропанев, который наглядно продемонстрировал, как подготовиться к походу в лес.

Инструктаж для журналистов провел старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска УМВД Дмитрий Кропанев. Фото: Виктор Карпов

Что нужно взять с собой

Отправляясь в лес, особое внимание стоит уделить одежде. Основной приоритет - это яркие и даже кислотные цвета, которые не сливаются с природой и видны издалека. К примеру, светоотражающие жилеты для водителей.

По словам Дмитрия Кропанева, с собой также необходимо взять небольшой «джентльменский набор»:

- заряженный мобильный телефон, а по возможности - еще один запасной;

- портативный аккумулятор;

- вода, минимум литр на одного человека;

- нескоропортящиеся продукты питания: орехи, снэки и тому подобное;

- небольшая аптечка, спички, средство от комаров и клещей.

Руководитель реготделения поискового отряда «Лиза Алерт» Александра Яговкина: «с собой необходимо взять воду, минимум литр на одного человека». Фото: Виктор Карпов

Еще одна вещь, о которой хочется упомянуть отдельно, это рулон туалетной бумаги. Материал служит маркером, с помощью которого можно делать метки на деревьях. Стоит заметить, что способ не причинит никакого ущерба экосистеме, так как бумага быстро разлагается.

Чтобы найти выход из леса было легче, необходимо оставлять метки на деревьях с помощью бумаги. Фото: Виктор Карпов

- С помощью таких меток легче ориентироваться на местности и определить путь обратно, - поделилась руководитель регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Александра Яговкина. - Кроме того, вас будет проще обнаружить поисковикам.

«Главное, оставаться на месте»

Иногда случается так, что человек может сбиться с пути и потерять ориентир. В такой ситуации не стоит паниковать и пытаться выбраться самому. Дмитрий Кропанев продемонстрировал, как можно узнать свои координаты с помощью гаджета, который находится вне зоны действия сети.

Дмитрий Кропанев продемонстрировал, как можно узнать свои координаты с помощью с смартфона. Фото: Виктор Карпов

- Практически в каждом смартфоне есть предустановленный сервис «Карты», - рассказал Дмитрий Кропанев. - Открыв приложение, необходимо зажать на экране синюю точку, после чего на устройстве появится информация о вашем местонахождении. Затем нужно набрать 112 (экстренные вызовы работают при отсутствии связи - Ред.), сказать, что вы заблудились и продиктовать координаты, которые определились на мобильном. Мы сразу же выедем на помощь. Главное, в этой ситуации оставаться на месте.

Недавно с помощью такого способа удалось отыскать двух подростков, которые ушли из детского лагеря и потерялись в лесу.

- У ребят был с собой телефон, и они позвонили в 112, - поделился Дмитрий Кропанев. - Им объяснили, что нужно нажать на телефонах, чтобы передать свои координаты. Буквально через час мы нашли пропавших.

Если определить, где вы находитесь, не получается, то сообщите диспетчеру, где заходили в лес. Кроме того, стоит рассказать, какие наиболее запоминающиеся места встретились по дороге. Также не забывайте помечать свои передвижения бумагой.

- Помните, чем раньше вы сообщите, что заблудились, тем быстрее вас найдут, - отметил Дмитрий Кропанев.