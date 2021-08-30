Прогноз погоды на сентябрь 2021 в Кирове: сыро, дождливо, прохладно

Первый месяц осени обещает стать прохладным и дождливым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень вступает в свои права, и погода будет соответственной - дождливой и холодной. Про бабье лето тоже можно забыть - впрочем, лета у нас и так было с избытком! «Комсомолка» подготовила традиционный долгосрочный прогноз погоды на сентябрь 2021 в Кирове.

ЗОНТИКИ НА ИЗГОТОВКУ!

Согласно данным gismeteo.ru, первый месяц осени в Кирове выдастся весьма сырым и промозглым. Синоптики обещают дожди едва ли не на каждый день сентября - как небольшие и недолгие, так и затяжные и обильные. Солнышка можно тоже не ждать: прогнозы весьма пасмурные. Температура воздуха также не порадует жителей региона: 2 сентября станет последним теплым днем в области, когда кировчане смогут погреться на солнышке. Сразу же после этого похолодает, и в течение месяца термометр не покажет отметку выше +15 градусов.

О ПОГОДЕ ПОДРОБНЕЕ

Первая декада сентября запомнится нестабильностью температур. В четверг, 2 сентября, воздух днем прогреется до +20 градусов, и это станет окончательным завершением лета. После него ожидается резкое похолодание. Температура воздуха будет колебаться на отметке от +8 до +14 градусов. Пасмурно, дождливо, изредка небольшие прояснения.

Вторые десять дней сентября запомнятся не такими резкими перепадами: термометр будет показывать преимущественно отметку в +14 градусов на протяжении всего отрезка времени. А вот просохнуть не получится: дождь будет поливать почти каждый день, хоть и не всегда обильный. Передохнуть от сырости получится лишь 15 и 19 сентября.

Последняя декада сентября уйдет с моросью и постепенным понижением температур до октябрьских. Так, в течение первых шести дней воздух будет прогреваться днем до +13...+15 градусов. Последние четыре дня запомнятся стабильной температурой в +10 градусов. Вся декада, как и предыдущий месяц, станет дождливой и пасмурной.