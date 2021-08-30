Главные новости в Кирове с 23 по 29 августа: спасение ребенка в Нововятске, массовое захоронение в Афанасьево и начало учебного года в очном формате

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! В понедельник, 30 августа, температура воздуха составит от +15 до +17 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Сегодня несколько десятков домов в областном центре останутся без электроэнергии из-за профилактических работ на подстанциях. График отключения.

СПАСЕНИЕ РЕБЕНКА В НОВОВЯТСКЕ

В Нововятске двухлетний мальчик едва не выпал из окна многоэтажки. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям спасателей, правоохранителей и неравнодушию простых кировчан. Подробности сообщили в пресс-службе областных МЧС и управления Росгвардии. Читать

ПРИГОВОР КИРОВЧАНИНУ, КОТОРЫЙ ВЫБРОСИЛ ИЗ ОКНА РЕБЕНКА

В Кирове вынесли приговор мужчине, который выбросил с балкона пятого этажа полуторагодовалого малыша. Спустя три месяца после трагедии справедливость восторжествовала. Убийца ребенка получил 18 лет и 14 дней колонии строгого режима. Читать

МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В АФАНАСЬЕВО

В Афанасьевском районе нашли массовое захоронение на месте стройки культурного центра. На глубине двух метров оказалось закопано «множество человеческих костей и черепов, взрослых и детских», принадлежащих примерно 30 людям. Чуть южнее нашли останки, пересыпанные известью. Читать

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ ОЧНО

Все образовательные учреждения Кировской области в текущем году начнут работать в обычном режиме. Школьники и студенты привычно сядут за парты. Однако обучение будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Читать

МИЛЛИАРД НА АВТОБУСЫ

В четверг, 26 августа, состоялось внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области, на котором депутаты рассмотрели поправки в бюджет региона на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Принятые изменения позволили увеличить расходы казны на строительство шести школ, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на закупку новых автомобилей для пожарных частей и на закупку 117 новых автобусов. Читать