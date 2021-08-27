Игорь Васильев предложил создать в кировских школах «территории здоровья» детей

Игорь Васильев выступил с предложением создания таких «территорий здоровья» на заседании комиссии Госсовета по образованию. Фото: kirovreg.ru

В кировских школах могут создать «территории здоровья» для детей. С такой инициативой выступил Игорь Васильев перед президентом РФ Владимиром Путиным на заседании комиссии Госсовета по направлению «Образование».

По словам губернатора Кировской области, цифровизация этой сферы тесно связана и со здравоохранением школьников.

- Сохранение здоровья учащихся заслуживает отдельного внимания. Все школы подключены к интернету. И пришло время создать в них «территорию здоровья» школьников, где работа проходила бы в связке: учитель - медработник - родитель - ребенок. Для этого необходимо провести «погружение» врачебных кабинетов школ в региональные медицинские информационные системы. Тем самым обеспечить онлайн-связь между медицинскими работниками школы и детской поликлиникой, - отметил глава региона.

Это сделает проще жизнь как медиков, так и родителей. Так, отпадет необходимость в походах в поликлинику за справками о непереносимости ребенком лекарств, ограничении физической активности, питании и других индивидуальных особенностях. Все данные о заболевших учащихся сразу будут поступать в школу.

- В оборудованных врачебных кабинетах школ должен работать обученный и обладающий всеми цифровыми навыками, медицинский сотрудник. Он может исполнять роль координатора по всем вопросам, касающимся здоровья детей. В Кировской, Московской области, Москве и ряде регионов реализация подобных программ уже началась. Хотели бы рекомендовать всем внедрять подобную модель и в других регионах, - сообщил Игорь Васильев.

Пилотный проект «Развитие школьного здравоохранения как основа детского здоровья» собираются реализовать с начала учебного года-2021. Его внедрят в трех общеобразовательных учреждениях Кирова: № 25, 26 и 20.

Глава региона также отдельно выделил еще один важный аспект здравоохранения детей - бесплатное горячее питание в школах. В Кировской области его получают все учащиеся младших классов.