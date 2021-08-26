Как адаптироваться к учебному процессу родителям и детям: советы кировского психолога

Начало учебного года – это всегда стресс для ребенка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Начало учебного года - это всегда тяжелый процесс, который нередко сопровождается слезами и решительными отказами учиться. Родители считают, что их дети ленивы. Дети же обижаются на то, что родители слишком строги к ним. В преддверии 1 сентября «Комсомолка» пообщалась с психологом Надеждой Чибисовой и узнала о самых распространенных проблемах при возвращении в школу, а также о том, как с ними справиться.

ПОЧЕМУ ОН ЛЕНИТСЯ?

Вхождение в новый ритм требует времени и сил для адаптации как у детей, так и у взрослых. Особенно ярко это выражено у школьников, которые оказываются не готовы к какой-либо деятельности помимо той, что стала привычной за время отдыха.

- Я считаю, что лени не существует - есть отсутствие мотивации, - поясняет психолог. - Когда ребенок не заинтересован в учебе, у него включается некая защитная реакция. Дело в том, что нервной системе в такие моменты приходится работать с перегрузками. Поэтому школьнику необходимо время, чтобы привыкнуть к новому образу жизни, режиму сна и питания. А его зачастую нет, особенно в старших классах.

Влияют на состояние ребенка, по словам Надежды, и другие факторы, например, общение с друзьями. Кроме того, на школьников сильно давит груз ответственности, который усугубляет ситуацию.

КАК С ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ?

1. За две-три недели до начала учебного года родителям стоит постепенно перестраивать режим дня. Однако не нужно просить от ребенка многого в этот период. Не секрет, что человеку необходим 21 день для формирования какой-либо привычки.

2. Во время каникул школьнику необходимо запастись физическими, ментальными и психоэмоциональными ресурсами. Если с телом все просто - дать поесть, поспать, искупаться и так далее - то с другими аспектами возникают сложности.

- Поддержать психоэмоциональное здоровье детей родители могут с помощью принятия, участия, сочувствия и готовности терпеть трудности, - делится кировчанка. - Если они знают, что их ребенок склонен к дезадаптации (утрата возможности приспосабливаться - Ред.), то именно такой способ сделает вхождение в учебный год максимально комфортным.

Иными словами: меньше нагрузок и больше поддержки. По наблюдению психолога, сейчас дети «созревают» гораздо дольше, поэтому ответственность за создание комфорта для ребенка лежит на родителях. При этом не исключено, что будет трудно.

- Вызовы в жизни - это нормально, - уверяет Надежда. - Это то, что дает нам возможность развиваться. А то, как мы справляемся с этими вызовами, говорит о нашей стрессоустойчивости и адаптивности.

3. Планирование! В особенности это касается начальных классов. Школьники должны точно знать, когда они будут учить уроки. По словам психолога, мозг человека устроен таким образом, что основная его активность происходит до 16-18 часов. Поэтому домашние задания нужно выполнять в этот промежуток времени, но никак не поздним вечером.

- Само собой, нагрузки у ребенка достаточно большие: утром - школа, вечером уроки, или наоборот. Между ними необходимо насыщать мозг кислородом, - советует кировчанка. - Для этого можно просто прогуляться на свежем воздухе. Также допускаются легкие спортивные нагрузки, подвижные игры.

Что касается выполнения домашних заданий, то родителям рекомендуют придерживаться определенной схемы. Так, тратим 20 минут на один предмет и делаем перерыв 10 минут. Затем 20 минут - вновь на тот же предмет или переходим к следующему. Не забываем сделать очередную паузу на 10 минут. Повторять такой цикл следует несколько раз. Во время отдыха - никаких гаджетов: они не дают мозгу разгрузиться. Затем - легкий перекус. И не забываем про воду!

- Когда идет обучение, в головном мозге создаются новые нейронные связи, - объясняет психолог. - Чтобы этот процесс был комфортным и безболезненным, необходимо пить больше воды, а не чая, кофе или лимонада. Это важно не только для школьников, но и для взрослых в любых стрессовых ситуациях. Еще один помощник - насыщенная белком и легкоусвояемая пища.

Кировский психолог Надежда Чибисова объясняет, как помочь детям адаптироваться к возвращению в школу. Фото: предоставлено героиней публикации

В ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

С теми, кто возвращается к учебе, разобрались. А как быть с теми, кто впервые идет в школу? По словам Надежды, перед первоклассником стоит три большие задачи: приспособиться к новому коллективу и занять в нем свое место, адаптироваться к ситуации в целом и к тому, что в его жизни теперь появился еще один значимый взрослый - то есть учитель. Со всем этим ребенок может легко справиться, если родители не остаются в стороне - включаются в жизнь класса, помогают школьнику подружиться с другими детьми, приглашают-отпускают в гости и так далее. Именно вы можете сделать так, чтобы новоиспеченный ученик влился в коллектив.

- Кроме того, нужно максимально освободить первый месяц учебы и постараться сделать так, чтобы у ребенка не было дополнительной нагрузки, - советует психолог. - Если этого не получается сделать, то хотя бы не создавать для него новых стрессовых ситуаций.

К примеру, ваш ребенок ходит в музыкальную школу, в художку или на танцы. Пусть ходит дальше! Там ему уже все знакомо и привычно: друзья, педагог, режим дня. Если же забрать его оттуда или перевести в другой кружок, то первокласснику потребуется дополнительная энергия на адаптацию. Не стоит также устраивать переезды и совершать любые действия, которые заставят ученика тратить еще больше сил.

Важно помнить, что для вашего чада переход в начальную школу - это стресс. Ребенок, конечно, привыкнет к новой обстановке, однако в возможностях (и интересах!) родителей сделать так, чтобы адаптация прошла как можно быстрее и безболезненнее и не превратилась в травмирующую ситуацию.

- Для этого нужно уделять больше внимания внешним и внутренним потребностям первоклассника, - объясняет кировчанка. - Ему необходимы взаимодействие, общение, возможно, тактильные контакты, то есть объятия и прикосновения. Спрашивайте ребенка, как прошел его день, что было интересного в школе, что понравилось или привлекло внимание. Поинтересуйтесь у него, во что был сегодня одет учитель и какого цвета была рубашка у его нового знакомого. Тормошите его!

Еще одна немаловажная проблема - переход школьника в другое образовательное учреждение или окружение. Даже если это не начальные классы, ученику все равно тяжело сходу войти в колею.

- В среднем ребенку нужно около месяца, чтобы освоиться, - рассказывает Надежда. - И в это время нужно быть максимально заинтересованным жизнью ребенка. Не удовлетворяться ответом «нормально» на вопрос «как прошел день», а мотивировать на разговоры, заботиться, прощать невыполнение некоторых домашних обязанностей. Нужно в том числе и поддерживать наметившиеся контакты с новыми одноклассниками и их родителями, в старшей школе - с преподавателями.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

- Если у вас есть ресурсы, то вы можете справиться не только со своими проблемами, но и с проблемами детей, - поделилась напоследок Надежда. - Если их нет, то вы никому не сможете помочь. Моя главная рекомендация - для родителей: заранее начинайте заботиться о себе. Запасайтесь силами хотя бы на первую четверть, чтобы спокойно пережить эту ситуацию самим и помочь справиться с ней ребенку.