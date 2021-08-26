Игорь Васильев предложил привлекать педагогов, учеников и родителей к обновлению и модернизации школ

Программу капитального ремонта школ в регионах РФ, в том числе Кировской области, планируют запустить в 2022 году. Фото: kirovreg.ru

К работе над обновлением и модернизацией школ планируют привлекать не только педагогов и детей, но и их родителей. Такое предложение выдвинул Игорь Васильев, выступив с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным.

В своей речи глава нашего региона особо подчеркнул программу капремонта школ, которую комиссия Госсовета по направлению «Образование» считает крайне важной и необходимой.

- Нам с коллегами из регионов стоит основательно подготовиться, и всем без исключения субъектам страны начать ее с 2022 года. Учесть все риски, предусмотреть возможность объединения конкурсных процедур, - подчеркнул губернатор Кировской области.

Полагается, что для реализации программы отладят следующий принцип действия: с подрядчиком будут заключать единый контракт на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капремонту зданий в ней. К исполнению плана следует подходить комплексно, учитывая все моменты. Это как обновление мебели и благоустройство прилегающей территории, так и в целом создание безопасных и доступных условий, в том числе и для инклюзивного обучения.

- За счет бюджетов всех уровней провести системную модернизацию всего образовательного пространства. Ведь школа - это не просто здание, но и современное оборудование, детские лаборатории, спортивные залы, современные методики и, конечно, учителя. К этой работе предлагаем привлекать и самих школьников, и родителей, и педагогов, - резюмировал Игорь Васильев.