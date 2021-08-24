В Нововятске пожарные и росгвардейцы сняли ребенка с лоджии на четвертом этаже, пока его отец спал

Мальчика увидели сидящим на краю лоджии на четвертом этаже дома. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Нововятске двухлетний мальчик едва не выпал из окна многоэтажки. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям спасателей, правоохранителей и неравнодушию простых кировчан. Подробности сообщили в пресс-службе областных МЧС и управления Росгвардии.

23 августа в час ночи на пульт «01» позвонил неизвестный. По его словам, из окна дома напротив может выпасть маленький ребенок. Мальчик сидел на краю лоджии, на высоте четвертого этажа, свесив ноги вниз, и совершенно не осознавал грозящей ему опасности. В то же время аналогичное сообщение поступило уже полиции. На место немедленно выехал наряд Росгвардии.

В ожидании спасателей правоохранители договорились с соседями, одолжили у них покрывало и растянули его под окном - чтобы подстраховать ребенка, если он все-таки сорвется вниз. К счастью, спасатели не заставили долго себя ждать. С помощью пожарной лестницы сотрудники МЧС удачно сняли малыша с лоджии.

Уже после выяснилось, что ребенок находился в доме не один. В той же квартире спал его отец - трезвый, как выяснилось. Как двухлетний мальчик смог забраться на лоджию, пока что остается загадкой. Накажут ли родителя за халатность, также неизвестно.

А теперь о печальном. Эта история завершилась благополучно, однако подобных исходов не так уж много. Родителей в который раз просят быть бдительнее и не подвергать своих детей опасности. Напомним, совсем недавно в Кирово-Чепецке трехлетний ребенок умудрился забраться на подоконник, пока мама ненадолго отлучилась в другую комнату. Окно было открыто и отделено лишь москитной сеткой, на которую оперся мальчик. Та не выдержала, и малыш упал с высоты пятого этажа. Он скончался в больнице из-за множественных травм.

Спасатели вновь и вновь напоминают родителям: не надейтесь на москитную сетку. Она иной раз не выдерживает даже веса кошки! Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, даже на пару минут! Установите на окна блокираторы и отодвиньте от подоконника всю мебель, по которой дети могут туда забраться. Ваши ошибки могут слишком дорого обойтись вашему ребенку.