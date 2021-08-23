Главные новости в Кирове с 16 по 22 августа: смертельное ДТП у ТЦ «Макси», новый температурный рекорд, падение трехлетнего ребенка из окна

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 23 августа 2021 года, за окном тепло и солнечно - до +25 градусов днем, облачная погода. Наступила новая рабочая неделя, а «Комсомолка» предлагает вам вспомнить главные новости ушедшей. К сожалению, радостных среди них было мало...

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП У ТЦ «МАКСИ»

17 августа в Чистых прудах произошло жуткое ДТП: на перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской столкнулись две иномарки, и одну из них от удара отбросило прямо в толпу пешеходов. В результате из них пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. Один из детей впал в кому и, к сожалению, скончался в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что похожий инцидент произошел в начале минувшей недели: у ТЦ «Грин Хаус» столкнулись две машины, и одна из них точно так же вылетела на обочину, сбив трех пешеходов. К счастью, в этом случае никто не погиб, но пострадавшие получили травмы.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ИЗ-ЗА НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

В Кирове все-таки возбудили уголовные дела из-за неприятных запахов в городе. Основанием послужили результаты прокурорской проверки на «Дионе». По их итогам надзорные органы потребовали у полиции возбуждения дела по статье «Загрязнение атмосферы». Отметим, что началась вся эта история с июня 2021 года, когда в воздухе над Лянгасами и Ганино отметили превышение концентрации загрязняющих веществ. Подробности - здесь.

ТРЕХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК РАЗБИЛСЯ, ВЫПАВ ИЗ ОКНА

В Кирово-Чепецке из окна пятого этажа выпал трехлетний малыш. Мама ненадолго оставила его без присмотра, выйдя в другую комнату, а мальчик забрался на подоконник, открыл окно и прислонился к москитной сетке. Та не выдержала. Ребенок получил множественные травмы, его срочно госпитализировали, однако он, к сожалению, скончался в больнице. Следком проводит проверку по факту несчастного случая.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕКОРД

Лето выдалось чересчур жарким, особенно август, который вообще-то таким быть не должен. Синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд: 18 августа воздух в Кирове прогрелся до +31 градуса. Подобного в областном центре не бывало с 2007 года: предыдущий рекорд тогда составил +30,9 градусов. Ну а 22 августа региональное ГУ МЧС предупредило о том, что местами по области ожидается аж +37 градусов. Бьем один рекорд за другим!

МИНУС С КАРТЫ ЗА ПРОЕЗД

20 августа кировчане очень не обрадовались: им начали массово приходить смс-ки о списании средств с банковских карт за поездки в общественном транспорте. Дело в том, что у «Электронного проездного» снова что-то не заладилось, и в итоге часть операций оплаты проезда попросту не прошла. Период охвата оказался немаленьким, с 12 июля по 17 августа. Кировчан предупредили, что это не двойная оплата за проезд, а лишь за те поездки, которые горожане совершили, но их не получилось обработать.