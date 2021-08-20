Кировским лечебным учреждениям передали еще 30 новых автомобилей

Игорь Васильев передал ключи от новых медицинских автомобилей руководителям лечебных учреждений 20 августа. Фото: kirovreg.ru

20 августа губернатор области Игорь Васильев вручил ключи от новеньких автомобилей руководителям 26 больниц. В мероприятии также приняли участие первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, министр здравоохранения региона Андрей Черняев, главный врач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников.

- Уже стало доброй традицией встречаться с коллегами и передавать ключи от нового санитарного транспорта, который сразу же отправляется в центральные районные, а также городские больницы, где его очень ждут, - отметил глава региона. - С 2021 года в Кировской области стартовала масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. По поручению президента страны Владимира Путина ключевым принципом модернизации является обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи в небольших населенных пунктах. И достичь этих целей без оснащения центральных районных больниц новым современным транспортом просто невозможно.

20 УАЗов «Медицинская служба» отправились в Верхнекамский, Даровской, Зуевский, Кикнурский, Куменский, Лузский, Нагорский, Нолинский, Омутнинский, Пижанский, Оричевский, Подосиновский, Слободской, Унинский, Уржумский, Юрьянский и Яранский районы, а также в городскую больницу №2 и Кировский клинико-диагностический центр. Шесть «ВА3-2121» передали в Вятскополянскую, Котельничскую, Тужинскую ЦРБ и Кировскую клиническую больницу №7. Оричевская ЦРБ и горбольница №5 получили два «УАЗа Патриот». Два оставшихся автомобиля выделили Кировскому областному хоспису.

- Автомобиль будет использоваться для жителей Бобинского сельского поселения, где проживает более 5000 человек. Он предназначен не только для доставки пациентов в медицинскую организацию, но и выезда специалистов для консультации и оказания необходимой медицинской помощи на дому или проведения приема в офисе врача общей практики, - рассказал главный врач Кировской городской больницы №5 Согомон Аракелян.

Благодаря переданному транспорту жители районов смогут своевременно и качественно получать медицинскую помощь. Отметим, что это уже третья поставка автомобилей в Кировскую область. Сейчас прорабатывается вопрос о получении еще 30 машин. Всего до конца 2021 года наш регион должен получить 75 единиц автотранспорта для лечебных учреждений.