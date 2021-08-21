«Их судьба зависит от людей»: почему на улицах становится все больше бездомных животных

Оксана Стрельцова рассказала, как домашние питомцы оказываются на улице. Фото: предоставлено героиней публикации

21 августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Сейчас эта проблема как никогда актуальна - количество бродячих собак и кошек на улицах городов и поселков становится просто катастрофическим. О причинах, по которым это происходит, и путях решения этой проблемы мы поговорили с Оксаной Стрельцовой - председателем кировской областной организации защиты животных «Зоокоролевство».

ПОЧЕМУ ЖИВОТНЫЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕНУЖНЫМИ?

Причин, по которым бывшие любимцы семьи оказываются на улицах или, в лучшем случае, в приютах, огромное множество. Нам перечислили самые частые из них.

1. Нежелание платить за породистого щенка.

Люди полагают, что сумеют найти такового, не платя деньги - на улице или в приюте. Нередкая картина: будущие хозяева просят щенка «неважно, какой породы, лишь бы вырос в чихуахуа или кавказскую овчарку». На незнании часто спекулируют недобросовестные люди, продавая дворняжек под видом породистых собак. Когда же питомец вырастает и не оправдывает ожиданий, он оказывается на улице - такой «хозяевам» не нужен.

- Не надейтесь на слова работников приюта или своих знакомых, - советует Оксана Стрельцова. - Они не смогут гарантированно сказать, какое животное вырастет из уличного щенка. А взрослому животному найти новый дом гораздо сложнее. Если есть у вас какие-то требования по размеру или каким-то другим качествам, то берите щенка соответствующей породы или уже взрослое животное, внешний вид и характер которого вы можете оценить.

2. Несоответствие ожиданий реальности.

Здесь речь идет о завышенных требованиях хозяев. К примеру, люди ожидают, что животное будет нянчиться с ребенком или охранять его, однако не прилагают никаких усилий к воспитанию и дрессировке питомца. А как только начинаются первые сложности, бывшего любимца выбрасывают на улицу.

3. Временная замена ребенку.

Очень часто от животных избавляются молодые семьи, в особенности от кошек. Когда двое только поженились, у них возникает материнский инстинкт. Чтобы его на какое-то время заглушить, пара берет себе котенка. А когда в доме появляется ребенок, животному там уже не находится места.

- И семьи звонят в приют, мол, у нас родился ребенок, он нам дороже, у него аллергия, нам врачи не разрешают, - делится Оксана. - Или им доктора говорят, что во время беременности нельзя ни к кошкам подходить, ни лоток за ними убирать. В общем, сначала берут питомца, не подумав, а потом отказываются от него.

4. Смерть хозяев.

Довольно распространенная причина - хозяева питомцев внезапно умирают, а о животных некому позаботиться. Наследникам интересны лишь материальные ценности, живые четвероногие их не интересуют.

- Очень жалко животных, которые жили у пенсионеров, их баловали, они были любимчиками. А потом хозяева в одночасье умерли, и животное оказалось не нужно наследникам, - с грустью говорит кировчанка. - Питомца выбрасывают на улицу. Одно дело, когда кошка адаптирована к жизни на улице, она уверенная, приспособленная, может попросить еду и убежать от собаки. Другое дело, когда кошка была любимицей какой-нибудь бабушки, спала на подушечке, не видела улицы, и вдруг ее вышвырнули. Она не может попросить еду, боится окружающих, не способна выжить и умирает от голода.

5. Переезд хозяев.

Хозяева, переезжая в другой город, животных с собой почему-то не считают нужным перевозить.

- Люди, которые ездят на выставки с породистыми питомцами, иногда преодолевают большие расстояние, - говорит Оксана Стрельцова. - И они не считают, что поездка с животным может вызвать какие-то сложности.

6. Веяние моды.

Вы же видели в интернете безумно милые фотографии хаски, сиба-ину или других популярных животных? Хотели бы себе такое? Эти «коммерческие», как их называет Оксана, породы, страдают очень часто. Их приобретают, не вникая в сложности содержания или особенности того, как живут эти животные, а страдают в итоге все.

- Заводя породистое животное, нужно почитать не хвалебные статьи о нем, а советы людей, которые его уже приобрели и столкнулись с определенными сложностями, - советует кировчанка. - Например, для хаски нужна определенная активность, и если вам самим не хватает движений и гонок, то конечно, заводите. То же самое с сиба-ину, акита-ину, которые сейчас жутко модные. Им нужно много места, они не очень-то квартирные, им тяжело в маленьком пространстве. Если же больше хочется сидеть перед телевизором и лежать на диване, то лучше завести какое-то более пассивное животное.

Причины, по которым домашние любимцы попадают в приют, могут быть разными. Фото: vk.com/zookorolevstvo

КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ?

Немало проблем доставляют и дыры в законодательстве - как региональном, так и общероссийском. Да, сейчас за жестокое обращение с животными можно даже расстаться со свободой (статья 245 УК РФ), а под него можно подвести и выброс на улицу, и усыпление. Однако сам собой возникает вопрос - а что делать-то? Кировская область остается одним из десяти субъектов страны, где муниципальных приютов нет.

- Согласно новому закону, ты должен отдать животное близким или друзьям, которым ты доверяешь, либо передать в приют. И чтобы принятые законы у нас работали, необходимы качественные муниципальные приюты, - говорит Оксана Стрельцова. - Власти установили, что нельзя выкидывать и усыплять животных, но не продумали, что на законном основании люди должны их относить в безопасные условия. Я не думаю, что новый закон поможет на данном этапе.

Еще одна непроработанная проблема - что делать с домашними любимцами, если их хозяин умер или его увезли в больницу? Полицейские, сотрудники «скорой помощи», которые сталкиваются с такой ситуацией, попросту не могут с этим ничего сделать: у них нет полномочий. И животные либо окажутся на улице, либо будут умирать от голода в закрытой квартире.

- Как-то ночью нам позвонил участковый, - рассказывает Оксана. - Он не знал, куда деть животных из квартиры одинокого человека, которого в бессознательном состоянии увезли в больницу. Соседи пожаловались на шум от кошек-собак. А для участкового не разработана схема: выкинуть их, чего делать нельзя, или оставить их в квартире. Да и оставить без еды-воды это тоже преступление - «жестокое обращение». Такие ситуации у нас пока не предусмотрены. Хотя мы обращались к депутатам с этим вопросом.

Приютские животные ищут новый дом и ответственных хозяев. Фото: vk.com/zookorolevstvo

«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ»

За много лет существования «Зоокоролевства» его сотрудники помогли очень многим животным, и видели много историй. Выделить какой-то один случай тяжело, говорит Оксана.

- Однажды мы забрали собаку из отлова, - рассказывает председатель организации. - Она была очень дикая и трусливая, ужасно боялась людей. Чтобы социализировать ее, приходилось носить на руках и постоянно брать с собой. Что с ней теперь? Она уехала в Германию и живет в достатке у любящих и заботливых хозяев, путешествует с ними. Владельцы присылают фотографии и рассказывают о ее жизни. Очень радостно видеть, как песик, который когда-то жался по углам, сейчас вальяжно лежит на подушках.

Бывают и не такие счастливые истории. Оксана вспоминает, как однажды среди ночи сотрудников приюта попросили забрать кошку - якобы ужасно агрессивную и озлобленную. Кошечка оказалась породистой и очень молодой.

- Мы ее привезли, а потом выяснилось, что у кошки остались месячные котята. Сама мамочка еще очень маленькая - ей всего год. Ее взяли для вязки, хотя в таком возрасте этого делать нельзя. Но владельцы ее повязали, поняли, что она больше не пригодна, и избавились, - рассказывает Оксана.

По ее словам, это целая отрасль - на вязке породистых животных зарабатывают очень многие люди. А когда питомец больше не может плодиться, от него избавляются. И это еще одна проблема, которую надо решать.

- Просто хочется, чтобы люди были более сознательными! - подводит итог наша собеседница. - Чтобы они трезво оценивали свои силы и желания. И с ответственностью относились к собственным питомцам: их судьба зависит именно от людей.