Губернатор Игорь Васильев помогает оперативно решать волнующие жителей области вопросы

В интернет-приемную губернатора Кировской области Игоря Васильева поступило 178 сообщений. Фото: vk.com/gubernator_vasiliev

С 9 по 15 августа в интернет-приемную губернатора Кировской области Игоря Васильева поступило 178 сообщений от жителей региона, которые обратились к главе региона за помощью или рассказали о проблемных ситуациях.

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА ПОДРЯДЧИКОВ

На некачественную работу подрядчиков пожаловались жители областного центра. В частности, поступило сообщение о плохом состоянии лестничного марша на пешеходной зоне по улице Воровского, 161. По поручению губернатора ход работ по благоустройству взят на контроль администрацией города. В кротчайшие сроки подрядчик привел объект в порядок и вывез строительный мусор с прилегающей территории.

В кротчайшие сроки подрядчик привел объект в порядок. Фото: kirovreg.ru

В ЯРАНСКЕ ЛИКВИДИРОВАНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Непогода, которая бушевала в регионе на минувшей неделе, оставила после себя множество разрушений. Так, жители Яранска пожаловались главе региона на то, что в сосновом бору из-за сильного ветра повалило множество деревьев, которые не спешат убирать. Игорь Васильев поручил администрации муниципалитета разобраться с ситуацией. На данный момент силами сотрудников ОГУ «Яранский лесхоз» поваленные деревья вывезены с территории.

Силами сотрудников ОГУ «Яранский лесхоз» поваленные деревья вывезены с территории. Фото: kirovreg.ru

ОБЕЗОПАСИТЬ ПУТЬ ДО ШКОЛЫ

С просьбой к губернатору Кировской области обратились также жители поселка Верхошижимье, которые пожаловались на отсутствие предупреждающих знаков «Ограничение скорости» на пешеходных переходах у школ. После обращения жителей района в приемную главы региона специалисты «Кировсигналпроекта» нанесли разметку на участках, а дорожные знаки будут установлены до конца недели.