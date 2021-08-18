Учитель географии из Вятских Полян: «Счастливо прожить свою жизнь можно только в гармонии с природой»

Географ Александр Глушков считает, что изучать мир нужно не только по книгам, но и в походах и экспедициях. Фото: предоставлено героем публикации

Нам часто не хватает знаний об окружающем мире. Мы нередко задаемся вопросом: почему в нашей области или крае один климат, а буквально через десятки километров он совсем другой. На этот и многие другие вопросы помогает ответить наука география. В преддверии Дня географа мы пообщались с учителем этого увлекательного предмета Александром Константиновичем Глушковым. Он рассказал нам об особенностях своей профессии и дал несколько жизненно-важных советов, которые помогут каждому человеку.

Кем хочет быть Александр Глушков знал еще в юности. Он с детства мечтал стать великим путешественником и объехать весь земной шар. И можно сказать, что в большей степени ему это удалось.

Окончив Казанский педагогический университет в далекие 50-е годы, Александр Константинович поехал работать учителем географии в Курганскую область. Ему сразу удалось завоевать любовь учеников, используя интересную методику преподавания. Молодой педагог решил, что лучше рассказывать и объяснять об окружающем мире и его явлениях наглядно, не заставляя учить шаблонные фразы.

Уроки проходили в атмосфере захватывающих рассказов и интересных практических занятий. Дети учились самостоятельно рисовать географические карты, а также изучали природные особенности многих стран мира. В некоторых из них Александр Константинович был лично, совершив продолжительный тур по странам Средней Азии.

Умение правильно читать карту является главным в профессии географа. Фото: предоставлено героем публикации

За 15 лет преподавательской деятельности, Александр Глушков совершил порядка 30 походов со своими учениками. Экспедиции длились по нескольку дней и вызывали у любопытных ребят неописуемый восторг.

Они учились разводить костер, ставить палатку, находить заранее спрятанные предметы с помощью компаса и познавать природу. Полученные знания несомненно пригодились многим из них уже во взрослой жизни.

- Я всегда говорил ученикам, что поход это очень ответственное мероприятие, - вспоминает Александр Глушков. По его словам, для плодотворной экспедиции необходимо иметь не только удобную обувь, запас еды и медикаментов, но и психологическую готовность к непредвиденным трудностям.

Каждый день школьники проходили по 30 км пути. Им приходилось есть из котелка и встречаться с разными, не всегда доброжелательными представителями фауны. Но именно это способствовало закалке характера и сплоченности коллектива.

Во время походов дети учились ориентироваться на местности и изучали правила поведения в лесу. Каждый из учеников знал что делать, если заблудился и по каким приметам можно найти дорогу домой. О них, Александр Константинович рассказал и нам.

- Я всегда говорил школьникам, что наличие мха на ели или сосне указывает путь на север. Данное географическое направление выдают и короткие ветви у одиноко стоящего дерева, а также узкие годичные кольца на срезе пня. А если вы заблудились в лесу в ясную погоду, а на улице уже стемнело, ориентироваться стоит по большой полярной звезде, - посоветовал географ.

Накопленные знания пригодились Александру Константиновичу и во время устройства на другую, еще более ответственную работу. После увольнения из школы он вместе с семьей переехал в Вятские Поляны, где ему предложили должность специалиста по гражданской обороне в горадминистрации. Новая должность требовала еще большей отдачи и терпения. Приходилось обучать уже взрослых людей правилам поведения во время чрезвычайных ситуаций.

- Ко мне часто обращаются за тем или иным советом. Я всегда говорю, чтобы счастливо прожить свою жизнь нужно быть в гармонии с природой. Необходимо прислушиваться к ней, разумно пользоваться ее дарами и стараться сохранить ее в первозданном виде для будущих поколений, - подытожил Александр Глушков.