Анатолий Вылегжанин: писатель, журналист и путешественник

Анатолий Вылегжанин - член Союза писателей России и Русского географического общества. Фото: предоставлено героем публикации

В прошлом месяце известный кировский писатель, книгоиздатель и путешественник Анатолий Вылегжанин отметил 70-летний юбилей.

За свою жизнь он объездил практически всю нашу необъятную страну и написал множество произведений о тех местах, в которых удалось побывать, и людях, с которыми пришлось повстречаться. Мы пообщались с ним и узнали о его жанровых предпочтениях и источниках неиссякаемого вдохновения.

Анатолий Дмитриевич родился в деревне Забегово Куменского района. После окончания школы поступил в Пермский государственный университет. По диплому - филолог, и вся его жизнь связана с литературой.

Первое произведение «Чистые руки» Анатолий Вылегжанин написал в 22 года. Это рассказ о конфликте между хирургом и простым рабочим, который попал к нему на операционный стол.

В 1985 году в жизни писателя произошло очень значимое событие. В Нижнем Новгороде, тогдашнем Горьком, была опубликована его первая книга «Старые истины». Она состояла из двух повестей «Золотое яблочко» и «Объективные обстоятельства». Отметим, что первую из них ранее напечатали в литературном журнале «Волга». В нем же опубликовали и большой рассказ «Дядя Пантелей».

На сегодняшний день у Анатолия Дмитриевича вышло 14 персональных книг художественной прозы, публицистики и очерков.

У автора 14 персональных книг художественной прозы, публицистики и очерков. Фото: предоставлено героем публикации

Готов к изданию оригнал-макет и нынешней осенью планируется выход в свет книги скандинавских очерков-саг «Звезды над фьордом»: о событиях Руси «изначальной» поры Х-ХI веков, становления первой столицы нашего государства - Старой Ладоги; сватовства и второй женитьбы молодого Ярослава Мудрого на шведской принцессе Ингигерд, крещенной в православии Анной.

Сейчас Анатолий Дмитриевич одновременно работает над романом-дилогией «Пропасть» и готовит к печати книгу очерков «Ночь полнолуния». Последняя посвящена поэзии стран Аравии, Африки, Древнего Востока, Латинской Америки, средневековой Азии, Индии и Китая. По словам автора, читая очерки, можно будет окунуться в неизменность душевно-чувственной природы и ментальности человека, независимо от его национальности и приверженности к научно-техническому прогрессу.

Писатель признается, что несмотря на множество публицистических произведений, он больше тяготеет к написанию художественной прозы. Именно здесь, по его мнению, автор может в большей степени реализовать свои замыслы и скрытые таланты.

Но не только писательское ремесло играет важное значение в жизни Анатолия Вылегжанина. Особое место также занимают путешествия, которые вдохновляют мастера на новые работы.

- После походов всегда публиковались путевые очерки, в которых я рассказывал о пройденных маршрутах и памятных моментах. Все экспедиции были связаны с моими культурными, духовными и человеческими пристрастиями, - поделился Анатолий Дмитриевич.

Самой длительной и запоминающейся стала пятилетняя экспедиция по древнему водному торговому пути вятских купцов, которая проходила в честь 200-летия установления торгово-дипломатических отношений между Россией и Америкой. Об этом была написана и издана книга «Путь дальний - к морю Белому».

Экспедиция с командой котельничских туристов-водников прошла по всей Вятке под алыми парусами. Фото: предоставлено героем публикации

- Писательское искусство - это дар свыше, - считает Анатолий Вылегжанин. - Не думаю, что литература должна чему-то «служить», кого-то «воспитывать» или на что-то «вдохновлять». Писатель, как всякий человек искусства, в своих произведениях самовыражается, а если потом найдутся желающие прикоснуться к его духовному миру, взглянуть на жизнь и на историю его глазами, то и замечательно.

Справка «КП»

Анатолий Дмитриевич Вылегжанин родился 20 июля 1951 года в деревне Забегово Куменского района. По университетскому образованию – филолог. Член Союза писателей России и Русского географического общества. Автор 14 персональных книг художественной прозы, публицистики и очерков: «Старые истины» (1985), «Улыбка дьявола» (1995), «Алый парус на синей волне» (2003), «Роза северных ветров» (Роман. 2005 - книга первая «Утро»; 2009 - книга вторая «Полдень»), «Из дальних странствий возвратясь» (2006), «Каины и Авели» (2007), «Путь дальний - к морю Белому» (2008), «Благовест Соловков» (2010), «Путь дальний - к морю Белому». Второе большое иллюстрированное издание (2011). «Светло красуется земля» (2013). «Утро в заливе Гаувза» (2014), «Страна, которую не жалко» (2017), «Академия детства» - 2019. Печатался в журналах «Волга» (Саратов), «Двина» (Архангельск), «Журналист», «Пограничник», «Работница» (Москва), коллективных сборниках прозы и поэзии «Встречи», альманахах «Вятка литературная» (Киров). Рассказ «Дядя Пантелей» вошел в антологию Вятской литературы. Вышло семь книг полного собрания художественной прозы, публицистики и очерков.

С 1991 года - редактор и издатель основанной им серии «Библиотека нестоличной литературы», в рамках которой подготовил и выпустил 112 книг - персональные издания и сборники прозы и поэзии, политическая публицистика, литература по истории и краеведению, 6 книг «Антологии вятского фольклора» - по «полевым» научным материалам студентов и преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова, к 250-летию университета. В числе авторов БНЛ дипломаты, писатели, ученые и историки Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Обнинска, Твери, Кирова и области, Екатеринбурга, Новороссийска, Днепропетровска, Красноярска, Читы, Находки. Дипломант областных конкурсов: «Книга. Полиграфия. Реклама» (2004); «Вятская книга года» (2002, 2003, 2008, 2013, 2014 (Специальный диплом «Издатель-подвижник»), 2015, 2016 (Специальный диплом «Рукописи не горят», 2019 (За книгу «Академия детства»).

Имеет награды Союза писателей России, Русского географического общества, Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и Правительства Кировской области.

Организатор и руководитель ряда историко-краеведческих экспедиций по рекам Русского Севера. В их числе четырехлетняя (1998 - 2001) экспедиция на трехмачтовой двенадцатипарусной бригантине под алыми парусами по всей Вятке от истока до устья в честь 120-й годовщины со дня рождения земляка, писателя-романтика Александра Грина. И пятилетняя (2005 - 2009) экспедиция по древнему водному торговому пути вятских купцов от Котельнича до Архангельска и на Соловки в честь 200-летия установления торгово-дипломатических отношений между Россией и Америкой.