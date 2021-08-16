Новая модельная библиотека появилась в Мурашинском районе

Новое пространство создали на базе Октябрьской сельской библиотеки. Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 16 августа, в поселке Октябрьский Мурашинского района состоялось торжественное открытие новой модельной библиотеки. В мероприятии по видеосвязи принял участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, который отметил значимость события не только для местных жителей, но и области в целом.

- Сегодня важное событие в культурной жизни Кировской области и Мурашинского района в частности, - отметил глава региона. - Новый библиотечный формат создает особое пространство, открывающее новые возможности для саморазвития и самореализации жителей. Кировская область активно включилась в реализацию нацпроекта «Культура». Октябрьская библиотека Мурашинского района вошла в первую десятку библиотек в Кировской области, прошедших модернизацию по модельному стандарту в 2020-2021 годах. В рамках нацпроекта здесь сделали ремонт, закупили новую мебель, книги. Кроме того, читателям библиотеки, и что особенно важно – детям предоставили новые возможности для творческого и интеллектуального развития. Теперь и в маленькой библиотеке есть возможность получать информацию из мировых и общероссийских электронных ресурсов.

В обновленном пространстве выделено много зон для комфортного чтения, как печатной книги, так и в электронном виде. Высокоскоростной интернет позволяет погрузиться в изучение информации из мировых ресурсов с помощью современного интерактивного оборудования. Кроме того, в библиотеке появилась детская площадка для творчества, которая позволяет проводить развивающие мастер-классы. Немаловажно и то, что для взрослого поколения создано новое свободное пространство, которое с помощью модульной мебели можно преобразовать в лекторий, локацию для групповых занятий и кинопоказов.

После обновления фонд библиотеки расширился на 4000 книг. Другим существенным дополнением стали мощные компьютеры и мультимедийная техника. А пространство зонировали таким образом, чтобы разные группы посетителей не мешали друг другу

На сегодняшний день модельная библиотека является основным источником качественной информации и заодно важным общественным центром.

Напомним, что благодаря национальному проекту «Культура» в Мурашинском районе открыто две современные библиотеки. В текущем году на реализацию данного нацпроекта в Кировской области направлено более 83 миллионов рублей.