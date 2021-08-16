Главные новости в Кирове с 9 по 15 августа: подземный тоннель в Слободском, приговор Дмитрию Никулину, приобретение 117 автобусов

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! В понедельник, 16 августа, температура воздуха составит от 19 до +25 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Сегодня несколько десятков домов в областном центре останутся без электроэнергии из-за профилактических работ на подстанциях. График отключения.

В СЛОБОДСКОМ НАШЛИ ПОДЗЕМНЫЙ ТОННЕЛЬ

В Слободском нашли заброшенный дренажный тоннель, чей вид сразу привлек множество заинтересованных людей. Фотографии опубликовали в паблике «Заброшенное/Походы/Киров», после чего они моментально разошлись по другим группам. «Комсомолка» пообщалась с администратором группы. Читать

НАРУШЕНИЯ В АКВАПАРКЕ «ДРУЖБА»

Прокуратура обнаружила ряд упущений в работе аквапарка «Дружба» (ООО «Крид»), связанных с обеспечению безопасности детей. Напомним, что 1 июля 2021 года в аквапарке утонул 11-летний мальчик. Читать

ПРИГОВОР ДМИТРИЮ НИКУЛИНУ

Первомайский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата городской думы Дмитрия Никулина, который является одним из участников организованной группы, обвиняемой в хищении 34 миллионов рублей. Читать

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКУПИТ 117 АВТОБУСОВ

На миллиард рублей, выделяемых из бюджета Кировской области, планируют приобрести 117 автобусов. Из них 67 - большого класса, а 50 единиц - малого. На данный момент с соответствующей инициативой правительство выходит в Законодательное собрание. Вероятно, депутатов, которые уже провели последнее заседание текущего созыва и перешли к активной фазе подготовки к предстоящим выборам, соберут на внеочередную «пленарку» 26 августа. Читать

НА СОЛНЕЧНОЙ ОБНАРУЖИЛИ ТЕЛА СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ И ИХ ЗНАКОМОГО

В Кирове в квартире одного из домов по улице Солнечной обнаружили три тела. Погибшими оказались двое 32-летних мужчин и 29-летняя женщина. «Комсомолка» выяснила подробности случившегося. Читать