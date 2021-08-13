«Начал со съемок сцен из жизни семьи»: настоятель храма в Свече больше 20 лет занимается созданием фильмов

Отец Владимир Неганов также является командиром поискового отряда «Взвод». Фото: Анна МАМАЕВА

УНИКАЛЬНЫЙ РЕКВИЗИТ

Еще накануне съемочного дня в деревню Галаши Свечинского района начали стекаться участники будущего фильма. По словам автора сценария протоиерея Владимира Неганова, это место выбрано для работы над картиной не случайно. Именно здесь базируется основой реквизит.

Съемки фильма проходят в рамках фестиваля исторической реконструкции «Ратники святой Руси», - отметил настоятель Никольского храма поселка Свеча. - В 2021 году событие состоялось в десятый раз. Когда мы только начинали работать над мероприятием, то каждый раз проводили его в новом месте. Но постепенно обросли реквизитом и стали более оседлыми. Теперь нам удобнее проводить фестиваль в одном месте, где сконцентрирована основная база. Здесь есть частный дом, речка, родник... Мы знаем все географические привязки этой территории, поэтому в последнее время обосновались тут.

В течение дня съемки картины проходили одновременно в нескольких локациях. Для этого над созданием видеоматериала трудились две группы операторов. Фото: Анна МАМАЕВА

Руководитель межрегионального молодежного фестиваля сам по крупицам в течение десяти лет собирал реквизит для съемок и реконструкций. Сейчас в коллекцию входит около 80 комплектов военной формы рабоче-крестьянской Красной армии разных периодов и порядка 12 комплектов Вермахта. В основном, отец Владимир привозил реквизит из Москвы. Также помог укрепить материальную базу выигранный грант.

- У нас хранятся и некоторые уникальные экспонаты, - добавил организатор съемок. - К примеру, пистолет-пулемет Дегтярева - это ранний вариант автомата ППШ (пистолет-пулемет Шпагина - Ред.). - Нам передал его в поисковой музей один из преподавателей в Котельниче, когда в 90-е годы из школ начали убирать все макеты оружия. Изначально в учебное заведение его привез с фронта участник боевых действий. В этот раз на съемках также появится редкий экземпляр - мотоцикл немецкого производства 1938 года выпуска. Его доставил из Кирова один из участников фильма.

Как утверждает владелец, мотоцикл немецкого производства 1938 года выпуска является единственным на ходу в России. Фото: Анна МАМАЕВА

Всего в короткометражной картине задействовали порядка 80-90 актеров. На призыв поучаствовать в создании фильма откликнулись жители Слободского, Котельнича, Свечи, Шабалино, Оричей, Санчурска, Москвы и Кирова. Среди них - постоянные участники реконструкций и воспитанники детско-юношеской киностудии «Свеча», которой также руководит Владимир Неганов.

РЕАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Действия фильма «Девочка, танцуй» разворачиваются в июле 1941 года в Ленинградской области. По оккупированной фашистами территории движется колонна, в составе которой еще не отошедшие от недавнего боя красноармейцы, охотник Кузьмич, а также женщины и дети, покинувшие родную деревню. Впереди у них неравный бой с немцами.

В начале фильма зрители увидят кадры колонны, в составе которой пройдут красноармейцы, раненые и беженцы. Фото: Анна МАМАЕВА

- В фильме воспроизведены реальные воспоминания людей, которые застали начало войны: командир, медсестра, раненый, мама, девочка... - пояснил отец Владимир. - Наша задача - озвучить их мысли, а также показать психологию немцев, которые уже прошли победным маршем по Европе фактически без боевых действий, уверенные в своей абсолютной безнаказанности.

Далее по сценарию картины колонна неожиданно встречается с одним из временных немецких укреплений. Женщинам, раненым и детям приходится уходить в лес, а тем, кто может держать оружие - готовиться к бою.

Среди актеров есть и воспитанники детско-юношеской киностудии «Свеча». Им достались второстепенные роли. Фото: Анна МАМАЕВА

- Мы показываем, как в такой ситуации должны поступить колонна и командир, - сообщает настоятель храма. - Командующий понимает, что отступать бессмысленно, ведь их уже заметили. Тогда он принимает решение, что охотнику необходимо выступить в роли снайпера, чтобы зайти в тыл противнику. Задача же основной группы - принять бой и дать возможность уйти колонне как можно дальше. Тем временем немцы издеваются над девочкой из соседней деревни. Они принуждают ее танцевать. От страха ребенок выполняет их требования.

Жестокость и безнаказанность противника показана в сцене, где враги принуждают девочку из соседней деревни танцевать. Фото: Анна МАМАЕВА

В заключительной части короткометражного фильма зрители увидят сражение бойцов Красной армии с противником, дуэль немецкого командира и охотника, а также спасение той самой девочки. Завершится фильм титрами, которые напомнят смотрящим о значимости в то тяжелое время даже маленьких побед в общее дело разгрома фашистов в мае 1945 года.

Охотнику Кузьмичу, чтобы защитить близких, как и другим участникам войны в то время, впервые приходится выстрелить в человека.

БОЛЬШЕ 200 РАБОТ

Впереди у отца Владимира - озвучивание и монтаж отснятого материала. Всего же настоятель храма создал уже более 200 работ. Речь идет как об игровых, так и о документальных фильмах. Многие из картин становились участниками районных, областных и всероссийских кинофестивалей. К примеру, работа про Великорецкий крестный ход завоевала приз зрительских симпатий на международном фестивале «Православный паломник» в Москве. Интересно, что начинал свой путь автор фильмов со съемок сцен из жизни семьи.

- Однажды в Котельниче я был в гостях у руководителя студии «Горизонт» Андрея Таранова и увидел, что можно в домашних условиях заниматься монтажом, - поделился воспоминаниями протоиерей. - В то время это были магнитофоны, которые продавались только в крупных мегаполисах Москвы. Позднее я приобрел аппаратуру и получил необходимые навыки. Так постепенно я начал снимать сцены из жизни семьи и знакомых мне людей. Позднее это переросло в более качественную работу над созданием фильмов.

В картине снялись постоянные участники реконструкций, которые четко выполняют такие задачи, как построение, перебежка, атака. Фото: Анна МАМАЕВА

Окружающие отмечают достижения священнослужителя и в военно-исторической реконструкции. Самая масштабная из которых состоялась под его руководством в 2017 году во время фестиваля «Ратники святой Руси». В мероприятии приняли участие около 120 человек из различных регионов страны. Зрителями 40-минутной сценической постановки с участием техники и пиротехники стали порядка тысячи человек.

95% реквизита отец Владимир по крупицам собрал в течение 10 лет. В том числе, порядка 12 комплектов военной формы Вермахта. Фото: Анна МАМАЕВА

Однако создателю фестиваля пришлось изменить формат мероприятия. Для событий подобного масштаба требуется большее количество техники и снаряжения, чем есть сейчас. Для укрепления же материальной базы финансовых возможностей нет. Поэтому уже четвертый год «Ратники святой Руси» проходят в формате встреч друзей. Участники фильмов и реконструкций, с которыми Владимир Неганов работал последние 20 лет, приезжают со своими семьями и детьми в Свечинский район, чтобы вновь погрузиться в атмосферу съемок и провести время на свежем воздухе.