Газификация Кировской области: к концу 2021 года ресурс подведут к 23 населенным пунктам

До конца года природный газ планируют подвести к более чем 6 тысячам домовладений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

11 августа в Кирове прошло заседание регионального штаба по вопросам реализации программы «Газификация Кировской области» на 2021-2025 годы.

По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, обеспечение природным газом населенных пунктов и предприятий будет способствовать появлению новых производств и созданию рабочих мест. Кроме того, газификация является одним из ключевых вопросов привлечения в наш регион инвесторов.

С 2006 по 2020 годы в нашей области удалось газифицировать 169 населенных пунктов. Ресурс подвели к более чем 76 тыс. домовладений и квартир. Так, построены газопроводы-отводы и газораспределительные станции в деревне Барамзы Слободского района, в поселке Кумены и в городе Слободском. Проложено 80 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 986 километров. Объем инвестиций за 14 лет составил более 8 млрд рублей.

По поручению губернатора региона сформирован план-график догазификации территории Кировской области. Согласно документу, голубое топливо появится в 19 628 домовладений и многоквартирных домов в 282 населенных пунктах. В настоящее время собрано уже 6058 заявок на подключение.

В текущем году планируется подвести 65,7 км межпоселковых газопроводов к 23 населенным пунктам. Природным газом будут обеспечены жители деревень Большой Перелаз и Гуренки Белохолуницкого района, а также сел Верхобыстрица, Березник и Бельтюги Куменского района. До конца 2021 года должны завершить прокладку 169 км газовых труб в семи населенных пунктах четырех муниципалитетов. Таким образом, голубое топливо поступит в еще более чем 6000 домовладений.

В настоящее время региональным министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями проводится работа по подготовке жителей к подключению природного газа.