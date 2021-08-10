регион43влицах: кировские врачи рассказывают, как идет борьба с коронавирусом

Для лечения пациентов с COVID-19 в прошлом году в течение нескольких месяцев было развернуто более 4,5 тыс. мест.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«Полтора года в условиях пандемии кировские медики в «красной зоне» ведут борьбу с коронавирусом. Там не возникает вопросов о необходимости вакцинации, врачи и медсестры работают на износ, спасая сотни кировчан», – так написал в соцсети главврач кировской городской больницы №5 Согомон Аракелян.
Истории с хештэгом #регион43влицах появляются и на страницах губернатора Кировской области Игоря Васильева в социальных сетях. Глава региона рассказывает о людях, которые ежедневно борются за здоровье своих пациентов.
Нагрузка выросла в разы
Минимум – вдвое. Так оценивает ситуацию врач-реаниматолог Николай Жуйков со стажем более 40 лет. Он работает в Центральной райбольнице Кирово-Чепецка. Ежемесячно в реанимацию попадают 30-35 человек с коронавирусом и без. Оказание медицинской помощи не останавливается для пациентов из инфекционного отделения, из терапии и хирургии. «Мы лечим всех, от детей до стариков», — говорит Николай Жуйков.
Чудеса случаются
Так говорит ординатор Ольга Лаптева, с начала пандемии работавшая на «Скорой помощи». Появились зараженные коронавирусом, и она перешла на работу в инфекционную больницу. Там помогала реаниматологам, а затем сама начала проводить интубацию и сердечно-легочную реанимацию.
«Работа непростая, и спасти удавалось не всех. Но когда пациенты в тяжелом состоянии в процессе лечения начинают дышать самостоятельно – это ли не чудо и радость?» – говорит Ольга.
Общая беда сплотила всех
Для противодействия угрозам, которые принесла с собой пандемия, в Кировской области в самые короткие сроки сформировался настоящий единый фронт, включивший в себя не только врачей, но и членов волонтерских объединений, и просто неравнодушных граждан – об этом вспоминает лидер регионального движения «Волонтеры-медики» Екатерина Садакова:
«Уже 23 марта 2020 года в Кировской области открылся волонтерский штаб, и началась работа с акцентом на пожилых людей, находящихся на самоизоляции.
Мы приносили продукты, доставляли лекарства. Могли иногда и просто прийти поговорить – ведь многим людям было тяжело находиться в изоляции в закрытой квартире. Мы через дверь разговаривали, успокаивали, убеждали в том, что все закончится благополучно. Даже такая элементарная психологическая помощь была очень действенной», - отмечает Садакова.
Нам очень помогли волонтеры
Помощь добровольцев высоко оценивает и замглавврача горбольницы №9 Наталья Шулятьева, рассказывая об организации работы первого мобильного пункта вакцинации в кировском ЦУМе в апреле. Она уверена, что вакцина – это самый надежный инструмент в борьбе с коронавирусом. К слову, в торговом центре только за первый день работы привили почти 600 человек. Медики-волонтеры взяли на себя работу по заполнению документов, облегчив труд специалистов.
Напомним
Для лечения пациентов с COVID-19 в прошлом году в течение нескольких месяцев было развернуто более 4,5 тыс. мест. В инфекционных госпиталях сделаны ремонты, подведен кислород, установлено оборудование, закуплены медикаменты и средства индивидуальной защиты. В госпитали привлечены более 600 врачей и 1500 специалистов среднего медперсонала.
«Для лабораторной диагностики COVID-19 задействовано 5 лабораторий. Все они расположены в Кирове, что позволяет эффективно использовать оборудование и кадры, контролировать качество исследований», – отметил губернатор Игорь Васильев.
Также, в Кировской области продолжается прививочная кампания. Сегодня в регионе работают 119 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных. Сейчас мобильные пункты больницы продолжают работать у цирка и в ТЦ «Время простора».