регион43влицах: кировские врачи рассказывают, как идет борьба с коронавирусом

Для лечения пациентов с COVID-19 в прошлом году в течение нескольких месяцев было развернуто более 4,5 тыс. мест. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Полтора года в условиях пандемии кировские медики в «красной зоне» ведут борьбу с коронавирусом. Там не возникает вопросов о необходимости вакцинации, врачи и медсестры работают на износ, спасая сотни кировчан», – так написал в соцсети главврач кировской городской больницы №5 Согомон Аракелян.

Истории с хештэгом #регион43влицах появляются и на страницах губернатора Кировской области Игоря Васильева в социальных сетях. Глава региона рассказывает о людях, которые ежедневно борются за здоровье своих пациентов.

Нагрузка выросла в разы

Минимум – вдвое. Так оценивает ситуацию врач-реаниматолог Николай Жуйков со стажем более 40 лет. Он работает в Центральной райбольнице Кирово-Чепецка. Ежемесячно в реанимацию попадают 30-35 человек с коронавирусом и без. Оказание медицинской помощи не останавливается для пациентов из инфекционного отделения, из терапии и хирургии. «Мы лечим всех, от детей до стариков», — говорит Николай Жуйков.

Чудеса случаются

Так говорит ординатор Ольга Лаптева, с начала пандемии работавшая на «Скорой помощи». Появились зараженные коронавирусом, и она перешла на работу в инфекционную больницу. Там помогала реаниматологам, а затем сама начала проводить интубацию и сердечно-легочную реанимацию.

«Работа непростая, и спасти удавалось не всех. Но когда пациенты в тяжелом состоянии в процессе лечения начинают дышать самостоятельно – это ли не чудо и радость?» – говорит Ольга.

Общая беда сплотила всех

Для противодействия угрозам, которые принесла с собой пандемия, в Кировской области в самые короткие сроки сформировался настоящий единый фронт, включивший в себя не только врачей, но и членов волонтерских объединений, и просто неравнодушных граждан – об этом вспоминает лидер регионального движения «Волонтеры-медики» Екатерина Садакова:

«Уже 23 марта 2020 года в Кировской области открылся волонтерский штаб, и началась работа с акцентом на пожилых людей, находящихся на самоизоляции.

Мы приносили продукты, доставляли лекарства. Могли иногда и просто прийти поговорить – ведь многим людям было тяжело находиться в изоляции в закрытой квартире. Мы через дверь разговаривали, успокаивали, убеждали в том, что все закончится благополучно. Даже такая элементарная психологическая помощь была очень действенной», - отмечает Садакова.

Нам очень помогли волонтеры

Помощь добровольцев высоко оценивает и замглавврача горбольницы №9 Наталья Шулятьева, рассказывая об организации работы первого мобильного пункта вакцинации в кировском ЦУМе в апреле. Она уверена, что вакцина – это самый надежный инструмент в борьбе с коронавирусом. К слову, в торговом центре только за первый день работы привили почти 600 человек. Медики-волонтеры взяли на себя работу по заполнению документов, облегчив труд специалистов.

Напомним

Для лечения пациентов с COVID-19 в прошлом году в течение нескольких месяцев было развернуто более 4,5 тыс. мест. В инфекционных госпиталях сделаны ремонты, подведен кислород, установлено оборудование, закуплены медикаменты и средства индивидуальной защиты. В госпитали привлечены более 600 врачей и 1500 специалистов среднего медперсонала.

«Для лабораторной диагностики COVID-19 задействовано 5 лабораторий. Все они расположены в Кирове, что позволяет эффективно использовать оборудование и кадры, контролировать качество исследований», – отметил губернатор Игорь Васильев.

Также, в Кировской области продолжается прививочная кампания. Сегодня в регионе работают 119 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных. Сейчас мобильные пункты больницы продолжают работать у цирка и в ТЦ «Время простора».