В кировской Диораме открылась выставка «Мастеровые Вятки»

Плетеные корзинки не только очень красивые, но и практичные. Они находят широкое применение в быту, помогая в хозяйстве. Фото: Романов Алексей

Вятка испокон веков славится своим народным творчеством. О дымковской игрушке, вятской матрешке, изделиях из бересты и лозы знают не только в России, но и за рубежом. Мастера и ремесленники Кировской области постоянно участвуют в различных конкурсах и выставках, заслуженно получая хвалебные отзывы и народное признание.

В понедельник, 9 августа, в Кирове в музейно-выставочном комплексе «Диорама» открылся ежегодный выставочный конкурс народных художественных промыслов и ремесел - «Мастеровые Вятки». В мероприятии приняли участие 217 мастеров из 24 муниципалитетов области.

На торжественном открытии выступил кировский детский народный ансамбль «Калинка». Участников фестиваля приветствовали представители власти и ВТПП.

Значимость мероприятия подчеркнул и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Владимир Сысолятин.

Он отметил, что конкурс позволяет гостям и участникам мероприятия проводить незабываемые встречи с мастерами и интересными людьми, а также способствует сохранению и развитию художественных истоков, предоставляя хорошую возможность творцам реализовать себя и свой творческий потенциал.

Посетители выставки могут проголосовать за понравившиеся работы. Фото: Романов Алексей

Интерес к выставке привлекает большое количество умельцев со всех районов области. Число художественных работ, представленных ими, на протяжении 13 лет ежегодно растет. В этом году мастера представили 530 своих изделий. Среди них чудесные произведения ручного труда: плетеные из дерева корзинки и шкатулки, кружевные скатерти и платки, расписные глиняные игрушки и многое другое.

Композиция дымковской игрушки является не просто ярким творением, но также несет в себе определенный смысл. По расписным фигуркам можно понять особенности как отдельного народа, так и русской культуры в целом. Фото: Романов Алексей

По окончанию выставки работы будут оцениваться региональным художественно-экспертный советом по народным художественным промыслам по 14 номинациям: «Художественная обработка дерева» «Роспись по дереву», «Изделия из капокорня», «Плетение из лозы», «Художественная обработка бересты», «Плетение из природных материалов», «Художественная керамика, гончарство», «Кружевоплетение», «Ткачество», «Вышивка, шитье», «Традиционная и авторская игрушка», «Художественные изделия из металла», «Авторский костюм», «Новый взгляд в области народных художественных промыслов и ремесел». По завершению конкурса все победители и призеры будут награждены дипломами и памятными призами.

Тканные скатерти и дорожки, а также одеяла и коврики лоскутного шитья отлично украсят интерьер любого дома. Фото: Романов Алексей

Выставка продлится до 5 сентября. Полюбоваться произведениями народного творчества может любой желающий с понедельника по воскресенье с 10 до 18 часов. В четверг экспозиция откроется в 12.20.