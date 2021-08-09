«Кошка - это произведение искусства»: каких пушистиков держат кировчане

Бурманские котики отличаются миролюбивым нравом и невероятной преданностью. Фото: avito.ru

К Всемирному дню кошек, который отметили 8 августа, «Комсомолка» составила топ-7 самых дорогих питомцев, которых продают кировчане на популярной торговой интернет-площадке.

КОТИК С КИСТОЧКАМИ

Установленная цена: 50 тысяч рублей

Среднерыночная цена: 20-80 тысяч рублей

Безусловным лидером среди всех предложений стала взрослая красотка породы мейн-кун редкого окраса. С документами, как полагается. Эта порода считается наиболее дорогостоящей, что объясняется большими затратами на разведение и содержание. Мейн-кунов их хозяева ценят за преданность, долгожительство и высокий интеллект. Эти кошки добродушны и ненавязчивы, игривы и неагрессивны, хорошо поддаются дрессировке. А еще они очень популярны именно из-за своего внешнего вида: вы только взгляните на эту гордую красавицу!

Порода мейн-кун считается наиболее дорогостоящей. Фото: avito.ru

БОЛЬШЕГЛАЗЫЕ МИЛАШКИ

Установленная цена: 25 тысяч рублей

Среднерыночная цена: 10-100 тысяч рублей

А потом нам попались абиссинцы, и мы «потерялись» в их глазках. Именно так и берут своих хозяев за душу эти кошки: невероятно мимимишным видом, особенно в «детстве». Плюсом будет и то, что они миролюбивы, прекрасно ладят с другими животными и детьми, и им не интересны грызуны и птицы. Отметим, что абиссинцы игривы и очень привязаны к хозяину, требуя его внимания и ласки.

Краткий факт: этой породе уже более двух тысяч лет. Египтяне почитали их, считая священными, а владели ими только фараоны.

Абиссинская порода кошек - одна из самых древних. Фото: avito.ru

ИЗЯЩНЫЕ И ГРАЦИОЗНЫЕ

Установленная цена: 25 тысяч рублей

Среднерыночная цена: 15-35 тысяч рублей

Кажется, что этот хмурый красавчик смутно вас ненавидит, но это не так. Бурманские котики отличаются миролюбивым нравом и невероятной преданностью своему хозяину, требуя много внимания и любви. Они не царапаются, в меру игривы и, что немаловажно, удивительно чистоплотны. А их внешность и повадки так и притягивают взгляд: грациозные, изящные создания. Они чувствительны к температуре вокруг: в холодное время года их окраска становится более темной и светлеет с наступлением тепла.

Краткий занимательный факт: бурманские кошки раньше жили при храмах Бирмы (Мьянмы). Монахи считали, что в этих животных вселяются души их умерших братьев по вере.

Бурманские котики отличаются миролюбивым нравом и невероятной преданностью. Фото: avito.ru

ДОМАШНИЕ ЛИСЫ

Установленная цена: 20 тысяч рублей

Среднерыночная цена: 20-40 тысяч рублей

Сомалийцы - красавчики с лисьими хвостами, которые не оставят никого равнодушным. Они не агрессивны, любознательны, легко обучаемы и послушны. Эти котики не выносят одиночества, любят человека и даже готовы служить ему. Они очень игривы и дружелюбны, причем им нужен простор: любят побегать и полазить. А если захотите отвлечь сомалийку - откройте кран, чтобы вода бежала тонкой струйкой: пушистик может часами смотреть на падающие капли. Однако не забывайте о нем надолго: этим кошкам необходимо много ласки и любви хозяина.

Сомалийцев за их пушистые хвосты называют еще «домашними лисами». Фото: avito.ru

ПЛЮШЕВЫЕ МЕДВЕЖАТА

Установленная цена: 20 тысяч рублей

Среднерыночная цена: 10-50 тысяч рублей

Эти малыши с плоской мордочкой и жалостливым взглядом, похожие на плюшевых медвежат, нынче в ходу и почете у любителей животных. Их еще часто путают с персидскими кошками, однако это так лишь отчасти: экзоты лишь произошли от персов - точнее, от их скрещивания с американскими короткошерстными. Глядя в эти глазки, хочется пожалеть их обладателя. Однако ему не от чего расстраиваться: котики весьма жизнерадостны и невозмутимы. Они очень любвеобильны и общительны, но не навязчивы. Один из немаловажных фактов - экзоты очень молчаливы, и «мяу!» от них можно услышать только в исключительных случаях.

Эти малыши похожи на плюшевых медвежат. Фото: avito.ru

УШАСТЫЙ КРАСАВЧИК

Установленная цена: 18 тысяч рублей

Среднерыночная цена: 8-40 тысяч рублей

Вашему вниманию очаровательный лопоухий пушистик! Зовется эта порода ориентальной. Кошки энергичные, любознательные, и жить не могут без того, чтобы куда-нибудь не залезть: весь мир надо попробовать на вкус! Они эгоистичны, считая, что весь мир создан для них, и в то же время очень преданы хозяину. Если тот не оправдает доверия, ориентал будет сильно травмирован. Эти кошки практически постоянно находятся рядом с владельцем, разговаривая с ним и выпрашивая внимание к своей особе. Любящим тишину людям их лучше не заводить: «мяу» и «мур» будут раздаваться в квартире почти постоянно.

Эти ушастые красавцы – очень разговорчивые создания. Фото: avito.ru

КОТ-ЛЕОПАРД

Установленная цена: 11 тысяч рублей

Среднерыночная цена: 15-120 тысяч рублей

А хотите по-настоящему экзотического четвероногого питомца? Знакомьтесь: бенгалы! У этих красавчиков в роду действительно были леопарды - с ними скрестили обыкновенную кошку, и получились вот эти красавчики. Они завоевывают сердца именно необычным окрасом, передавшимся от предка. С характером у них также все в порядке: дружелюбные, игривые, очень привязанные к хозяевам и месту жительства. А еще они любят воду. Нет, не так: обожают.

Несмотря на свою самостоятельность, пушистики игривы, как дети, и требуют много внимания и любви. И абсолютно не агрессивные, как принято считать из-за их связи с диким хищником. Генов леопарда у бенгалов всего 15-20%, и в основном они все отражены во внешнем виде этих кошек.

Конкретно предложенный на площадке бенгал - снежный, окраса Линкс. Такие котята рождаются абсолютно белыми, а рисунок на их шерстке проявляется только к году жизни.

В роду у бенгалов действительно были леопарды. Фото: avito.ru

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все кошки нужны, все кошки важны - хоть экзотические, хоть беспородные. Какими бы ни были ваши пушистые питомцы, любите их! И они непременно ответят вам взаимностью.