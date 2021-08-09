Главные новости в Кирове с 2 по 8 августа: закрытие приюта, последствия непогоды и миллиард на автобусы

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! В понедельник, 9 августа, температура воздуха составит от 24 до +27 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Сегодня несколько десятков домов в областном центре останутся без электроэнергии из-за профилактических работ на подстанциях. График отключения.

ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ ЗАКРЫТЬ ПРИЮТ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

Слободская межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть приют для животных «Крылья Ангела» из-за многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверки. Известно, что на данный момент организация, расположенная в деревне Корюгино, содержит 65 собак. Читать

НЕПОГОДА В КИРОВЕ

Разрушительный грозовой фронт, бушевавший в Кирове в течение двух дней, затопил городские улицы и оставил без электричества несколько микрорайонов областного центра. «Комсомолка» собрала последствия непогоды, которыми кировчане активно делились в социальных сетях. Читать

В КОТЕЛЬНИЧЕ ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ВЫПАЛА ИЗ ОКНА ВТОРОГО ЭТАЖА

Во вторник, 3 августа, двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа жилого дома в городе Котельнич. По предварительной информации, ребенок навалился на москитную сетку. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Читать

МИЛЛИАРД НА АВТОБУСЫ

Во вторник, 3 августа, председатель правительства Кировской области Александр Чурин вновь анонсировал реформу в сфере пассажирских перевозок. На данный момент власти планируют направить из регионального бюджета миллиард рублей на закупку новых автобусов. Кроме того, все муниципальные автоколонны перейдут под контроль АО «Кировпассажиравтотранс». Читать

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Подростки из Вятских Полян, устроившие пожар в подвале, находятся в реанимации. Читать

Роспотребнадзор назвал водоемы в Кировской области, в которых не рекомендуется купаться. Читать

Прокуратура нашла нарушения в организации питания кировских школьников. Читать

В Кирове до конца года обновят светофоры на 22 участках улиц. Читать