В творчестве все бывает: и слезы, и радость, и смех

Кировское отделение Союза писателей имеет богатый опыт: в 2021 году организация отметила вековой юбилей. Фото: Предоставлено Кировским отделением Союза писателей

Вятская земля богата талантливыми людьми. Среди наших земляков много известных писателей, художников, музыкантов. Кто и как начинает заниматься творчеством? Что становится мотивом для написания первого рассказа, очерка, стихотворения? И как обычные, работающие в разных сферах люди становятся профессиональными поэтами и писателями? Об этом мы поговорили с членом Высшего творческого совета Кировского отделения Союза писателей Надеждой Перминовой.

КЛУБ «МОЛОДОСТЬ»: ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИМ АВТОРАМ

- Когда меня принимали в Союз писателей почти 40 лет назад, я была 13-м членом в Кировском отделении, - говорит Надежда Ильинична. - Сейчас нас 56.

Начинающие авторы прежде всего приходят в клуб «Молодость», который существует уже более 50 лет. Страничка с таким названием была и в газете «Комсомольское племя», куда ребята относили свои произведения, чтобы их напечатали. В 60-е годы в стране был поэтический бум. Тогда стали известными Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский и многие другие в то время еще начинающие авторы. Но эта волна творчества захватила молодых ребят не только в столице, но и по всей стране. Вот они и осаждали редакции, чтобы опубликовать свои стихи. Газета стала обращаться в писательскую организацию за консультациями и комментариями по поводу их творчества. Так и появился наш клуб.

С самого начала существования этого объединения делающие первые шаги в литературе получали помощь и поддержку от своих более опытных в этом деле товарищей. Леонид Дьяконов заложил прекрасную основу. Особую роль в создании и становлении клуба сыграл Овидий Любовиков долгое время возглавлявший Кировское отделение Союза писателей. Он, заметив талант, всегда старался его поддержать. Причем не только подсказывал, как сделать стихи лучше, но и помогал их издать. И сейчас с начинающими авторами работают попеременно уже ставшие маститыми писатели.

- В клуб «Молодость» приходит много ребят с современным менталитетом - у них свой язык, свой взгляд на мир, - рассказывает Надежда Перминова. - Я обожаю таких, которые не шаблонно пишут, начитавшись поэзии XIX века, а передают свое видение жизни. Евгений Изместьев,Саша Мочалова, Денис Барамзин и их сотоварищи. Когда автор представляет свои стихи или прозу в клубе, каждый из присутствующих может высказать свое мнение о произведении. Не всегда, конечно, это совпадает с собственной оценкой. Некоторые даже обижаются на критические замечания. Но потом все же понимают, что для достижения успеха нужно много читать, думать, сравнивать себя с другими и не жалеть себя. А в творчестве все бывает: и слезы, и радость, и смех.

Делающие первые шаги в литературе получают помощь и поддержку от своих более опытных в этом деле товарищей. Фото: Предоставлено Кировским отделением Союза писателей

«ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ КРИТЕРИЙ - ТАЛАНТ»

Надежда Перминова рассказала и о том, как начинали свою творческую карьеру члены кировской писательской организации.

- В писательстве не существует критерия возраста, - поясняет Надежда Ильинична. - Есть единственный критерий - талант. Можно совсем молодым заявить о себе, как, например, мой современник и коллега Анатолий Быстров. Его первую книжку издали, когда он был студентом Кировского пединститута. Затем, уже работая учителем в одном из районов нашей области, Анатолий от своего увлечения не отказался - продолжал писать стихи. И состоялся как самобытный поэт. А Маргарита Чебышева пришла в «Молодость», когда ей было уже за 30. Пришла с тоненькой тетрадкой стихов, а через два года у нее уже вышла книжка в московском издательстве.

Член Высшего творческого совета Кировского отделения Союза писателей отметила известных поэтов Светлану Сырневу, Николая Пересторонина, Елену Наумову и несколько интересных авторов, пишущих прозу.

- Сейчас увлеченно пишет прозаик Анатолий Вылегжанин из Котельнича, - говорит Надежда Ильинична. - Он путешествует по рекам - по следам древних вятичей. И очень занимательно отражает эту тему в своих произведениях. Виктор Бердинских очень много пишет на исторические темы. Он - автор научных и популярных книг по истории и культуре России. Не менее интересны и ценны его произведения по краеведению нашего региона. Валерий Казаков из Русского Турека Уржумского района чудесный писатель. Он пишет о людях «из глубинки», которые живут рядом с ним. Жизнь провинции, описанная изнутри, всегда полноценна и интересна. Виктор Бакин заявил о себе в последние годы, основа его книг - наша с вами история.

Литературные объединения и клубы есть сейчас во многих районах нашей области. Они общаются друг с другом. Люди, только начинающие свою творческую деятельность, могут получить там совет, чему-то научиться у более опытных товарищей.

Важно расти, не остановиться, - подводит итог нашей встречи Надежда Перминова. - Сколько людей, столько голосов и не надо кому-то подражать. Хотя лучшие учителя - книги. Нужно искать художественный образ, как мы говорим свой язык. Когда человек это понимает, он свою особенность осознает. Трудолюбие должно быть. И, даже умение рукопись редактировать. Повторюсь: в клубе «Молодость» все читают рукописи новых произведений. И отмечают: что хорошо получилось, а что лучше исправить. Можно соглашаться с замечаниями или нет, но важно их осмыслить и написать лучше прежнего. Каждое мнение ценно. Ведь наша организация - это содружество разных возрастов, мышления, своих приоритетов. Но нам это не мешает существовать в атмосфере литературного творчества. И мы всегда радуемся нашим встречам.