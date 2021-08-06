Игорь Васильев обсудил с учителями и общественниками проблемы образования в Кировской области

Организатором дискуссионной площадки стал глава региона Игорь Васильев. Фото: kirovreg.ru

В Кирове состоялась дискуссионная площадка по вопросам образования в области. Организатором и главным спикером стал глава региона Игорь Васильев. В мероприятии приняли участие директора учебных заведений, представители учительского и родительского сообществ, общественности.

По словам губернатора Кировской области, для того, чтобы добиться существенных перемен в этой отрасли, необходимо решить ряд проблем. Это, в первую очередь - строительство новых современных школ и капремонт уже существующих, в особенности в сельской местности.

- За последние пять лет мы построили шесть новых школ, а в планах на ближайшую перспективу - строить не менее одной школы ежегодно. С Министерством просвещения РФ уже согласованы планы финансирования на шесть новых современных школ в разных районах Кировской области. Не менее актуальная задача - привести в порядок все действующие школы в регионе, - подчеркнул Игорь Васильев.

Что касается капремонта в образовательных учреждениях, то эта задача поставлена перед властями области президентом РФ Владимиром Путиным. Для ее реализации необходимо создать организационную базу надежных подрядчиков, способных делать работу быстро и качественно.

На встрече обсудили также ряд других проблем, посвященных образованию. Так, одна из них - нехватка кадров, работающих с детьми: педагогов-психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов. Такие специалисты должны быть в каждой школе региона. Еще несколько немаловажных проблем - чрезмерная зарегулированность деятельности образовательных учреждений области, затрудняющая их работу, и низкие зарплаты учителей.

Подводя итог встречи, глава региона поручил областному министерству образования подготовить набор конкретных предложений по реализации программы капитального ремонта школ области и сделать регулярными встречи подобного формата.