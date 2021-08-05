В кировские больницы поступили десять автомобилей для помощи пациентам с неизлечимыми хроническими заболеваниями

Десять автомобилей поступили в областные больницы 5 августа. Фото: kirovreg.ru

В Кировскую область поступили еще десять автомобилей, предназначенных для медицинских учреждений. Глава региона Игорь Васильев вручил ключи от них 5 августа. Машины закупили за счет областного бюджета для работы мобильных паллиативных бригад городских и районных больниц, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с неизлечимыми формами хронических заболеваний.

- Президент России Владимир Путин поставил задачу начать масштабную модернизацию первичного медицинского звена. Кировская область активно включается в эту работу - в учреждениях здравоохранения проходят ремонты, закупается новое оборудование, - рассказал губернатор Игорь Васильев. - Что касается организации работы с паллиативными пациентами, то первые машины поступили в регион для оказания помощи детям. В ближайшее время еще 20 машин поступят в Кировскую область и отправятся в лечебные учреждения районов. В медучреждениях проходит обучение родственников, тех, кто ухаживает за паллиативными больными, чтобы они чувствовали себя спокойными и защищенными.

Новые автомобили передали в Слободскую, Советскую, Кирово-Чепецкую, Омутнинскую и Котельничскую ЦРБ, а также Кировскому клинико-диагностическому центру и горбольницам №2, 7 и 9. Машины обладают повышенной проходимостью, что очень важно на сельских дорогах. Салон рассчитан на водителя и четверых пассажирах, в нем имеется кондиционер.

Обновление автопарка областных больниц увеличивает доступность медицинской помощи кировчанам. Создание комфортных условий работы также благоприятно скажется на кадровом вопросе и привлечет новых работников. В дальнейшем планируется и впредь пополнять количество автомобилей. Так, Кировский областной хоспис получит два специальных санитарных УАЗа для выезда паллиативных бригад к пациентам и транспортировки малобильных пациентов в лечебные учреждения.