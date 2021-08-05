Руководитель ансамбля «Хлыновские бояре»: «У меня не было сомнений, сохранять коллектив или нет»

В таком составе ансамбль отметил 30-летние творческой деятельности. В центре – руководитель ансамбля Марина Машкина. Фото: Предоставлено Мариной МАШКИНОЙ

Один из самых известных вокальных коллективов Кировской области - «Хлыновские бояре» - был создан в 1987 году. Основали его супруги Ирина и Юрий Втюрины. Об истории и успехах ансамбля нам рассказала их дочь Марина Машкина. После ухода родителей она продолжает их дело.

А начиналось все, когда ее мама Ирина Втюрина, выпускница Пермского государственного института культуры, пришла работать хормейстером в ДК им. XX Партсъезда. Вместе с супругом, который тогда работал на заводе, они решили создать самодеятельный коллектив.

- Папа знал, что в разных цехах есть музыкальные ребята, - рассказывает Марина. - Тогда многие играли рок-н-ролл. И вот так, один за другим, нашлись Саша Урванцев, Вова Худяков и другие.

Молодые люди согласились попробовать себя в народной музыке, и начались первые занятия. Они вместе «взращивали» ансамбль, подбирали репертуар, отдавая предпочтение вятским фольклорным песням.

- Сошлось все - молодые мужчины с хорошими, поставленными голосами, музыкальный материал, - вспоминает Марина. - А название «Хлыновские бояре» - шутливое, с некой иронией. Раньше на Вятке людей такого сословия не было. Так называли разбойников, которые здесь промышляли.

В основе репертуара лежали вятские народные песни, духовные стихи, которые Ирина находила в фольклорных сборниках разных лет.

Основатели коллектива Ирина и Юрий Втюрины (на фото сидят) с «Хлыновскими боярами» в музее «Приказная изба» в Кирове. Фото: Предоставлено Мариной МАШКИНОЙ

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

Через несколько лет к «Хлыновским боярам» пришли первые серьезные награды. В 1990 году ансамбль поехал в Смоленск, где проходил Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Голоса России». «Хлыновские бояре» приехали в статусе самодеятельного коллектива, хотя большинство участников были профессиональными музыкантами.

- Были участники, окончившие академию имени Гнесиных, - отмечает наша собеседница. - Но «бояре» умудрились стать лауреатами этого конкурса и получили звание «Лучший мужской ансамбль». По тем меркам это было большое достижение, как сейчас победить в шоу «Голос». На телевидении был только один канал, и я помню, как мы смотрели этот конкурс в прямой трансляции.

После этого «Хлыновские бояре» стали востребованы не только в родном Кирове. Они ездили в Москву, Петербург, Архангельск, в города, где проходили большие фестивали фольклорного творчества. В самый сложный период - 90-е годы - жизнь коллектива несколько угасла. Но все же ансамбль продолжал участвовать в концертах и других мероприятиях.

- Тогда это во многом держало на плаву, и прежде всего - в моральном плане: все-таки это ответственность перед зрителем и перед друг другом, - поясняет Марина Машкина.

За время существования коллектива его костяк практически не менялся. Участники ансамбля давно стали единомышленниками, людьми, близкими по духу.

- Просто изначально там все было по любви, - подчеркивает нынешний руководитель ансамбля. - Собрать мужчин, убедить их что-то делать, - это непросто. Когда поют женщины - это всем более-менее привычно и понятно. А здесь представьте: выходят мужчины - все голосистые, как на подбор, харизматичные. А в репертуаре - песни, которые звучат редко, но нравятся слушателям. Фольклор - это наши традиции, ценности. Это определенная духовная «подпитка», и я всегда это чувствовала.

Накануне поездки в Смоленск на конкурс «Голоса России». Фото: Предоставлено Мариной МАШКИНОЙ

НОВЫЙ ЭТАП ТВОРЧЕСТВА

В 2000-х жизнь коллектива стала активнее. «Хлыновских бояр» знали уже и в профессиональной среде.

Но в 2009 году скоропостижно умирает Ирина Леонидовна. Это стало ударом для всех - и для ансамбля, и для ее семьи. Несмотря на утрату, ансамбль продолжил работу. Юрий Дмитриевич, который все эти годы был «у руля», взял на себя функции хормейстера, продолжив дело супруги.

В это время к вятскому фольклору и духовным стихам добавились казачья и авторская песня, произведения военных лет. Благодаря интернет-ресурсам стало больше возможностей для расширения репертуара.

- Папе пришлось искать репертуар, ставить его, - говорит Марина. - Может быть, этот период сплотил коллектив еще больше. Бояре хотели подставить папе плечо в трудную минуту, а его внутренне поддерживало это общее дело.

Постепенно жизнь коллектива вошла в привычное русло - начались фестивали, поездки, разучивание нового материала. Но в 2016 году заболевает Юрий Дмитриевич. Состояние ухудшалось, и стало понятно, что все силы нужно бросить на борьбу с болезнью. Марина предложила передать ей коллектив хотя бы на время лечения. Но вернуться к работе Юрий Дмитриевич так и не смог: в том же году он умер.

- После смерти папы у меня не было сомнений, сохранять ансамбль или нет, - признается Марина. - Есть такое выражение «это нужно не мертвым, это нужно живым» - вот и мне было нужно, потому что коллектив - память о родителях. Да и о своем детстве - я с «боярами» выросла. Мне было нужно сохранять эту связь.

Сначала первостепенная задача была - собираться, несмотря ни на что, петь хотя бы то, что уже разучено. Постепенно к Марине возвращались силы, и «Хлыновские бояре» стали разучивать новые песни, выступать на мероприятиях и даже набирать новых участников коллектива.

- Когда папа ушел, появилась потребность ввести в коллектив молодого участника, - делится с нами руководитель ансамбля. - Это было символично и необходимо. И тогда к нам пришел Андрей Наговицын - очень фактурный и музыкальный, с хорошим голосом. Я предложила ему попробовать себя в народной песне, и он согласился. С тех пор он почти шесть лет с нами.

Это дало коллективу новый виток сил: бояре с удовольствием передавали опыт и обучали нового человека. Вскоре в составе ансамбля стал выступать и супруг Марины Александр Машкин. Сейчас жизнь коллектива видят их дети, и, возможно, тоже когда-то продолжат дело родителей.

- Для меня это - сохранение важных вещей, которые мы берем от наших родителей, предков. Это делает нас сильнее, - улыбается Марина.

Сегодня «Хлыновские бояре» ведут активную творческую жизнь. Они выступают на городских площадках, праздниках, ездят на фестивали. Коллектив продолжает занятия в Областном доме народного творчества.