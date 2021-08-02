Игорь Васильев: «Только прививка от COVID-19 может уберечь человека»

Во всех районах Кировской области работают мобильные пункты вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 2 августа, при правительстве Кировской области состоялось очередное заседание штаба по предупреждению коронавирусной инфекции под председательством губернатора Игоря Васильева.

В настоящее время в регионе сохраняется сложная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, по словам главы региона, наблюдается тенденция к снижению возраста госпитализированных. Особенно трудно сейчас приходится врачам, которые работают в усиленном режиме.

Губернатор Игорь Васильев подчеркнул, что единственный выход из сложившийся ситуации - вакцинация.

В этой ситуации вопрос вакцинации как никогда выходит на первое место, - поделился Игорь Владимирович. - Только прививка может если не полностью защитить человека от вируса, то уберечь его от тяжелых осложнений, позволит перенести заболевание в легкой форме. Я лично убедился в этом: своевременная вакцинация позволила переболеть легко, без осложнений, у меня даже температуры не было.

В настоящее время во всех районах Кировской области работают мобильные пункты вакцинации, некоторые из них открыты круглосуточно, чтобы жителем региона было удобно сделать прививку от COVID-19.

На сегодняшний день между правительством Кировской области и бизнес-сообществом региона налажена взаимосвязь, которая помогает принимать взвешенные решения по ограничениям.

- Хочу выразить особую благодарность представителям бизнеса за совместную плодотворную работу, - отметил Игорь Владимирович. - Я вижу, как активно вы включились в разъяснительную работу в своих коллективах. Мы просим жителей региона продолжать соблюдать масочный режим и социально-эпидемиологические нормы, стараться избегать мест массового пребывания и обязательно прививаться. Только благодаря сознательному отношению граждан и бизнеса к вопросам здоровья мы добьемся позитивных изменений ситуации.