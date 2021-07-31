280 кировских производителей сельхозтоваров получили более миллиарда рублей в качестве поддержки

На развитие отрасль растениеводства в Кировской области направили 117,5 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые шесть месяцев 2021 года в Кировской области направили более миллиарда рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Субсидии получили более 280 предприятий. Такие цифры назвал глава региона Игорь Васильев во время отчета перед депутатами ОЗС. По его словам, именно промышленность и сельское хозяйство являются основой экономики области.

- Наш регион может гордиться развитием сельского хозяйства. Его рост в 2020 году составил почти 6,5%. Мы вторые в Приволжском федеральном округе по надою молока на одну корову и первые по темпам роста в яичном птицеводстве. В масштабах России по этим двум показателям мы входим в пятерку лучших. Мы продолжаем комплексно поддерживать отрасль. Поддержка сельхозпроизводителей в 2020 году только в виде льготных кредитов составила 8,2 млрд рублей, - отметил Игорь Васильев.

Наибольший объем поддержки получила отрасль животноводства - 518,9 миллиона рублей. Производство молока в хозяйствах всех категорий за первые полгода увеличилось на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Продуктивность дойного стада выросла на 0,8%. Сейчас в регионе введен животноводческий комплекс, продолжается строительство шести молочных и одной козоводческой фермы. В Кирово-Чепецке и Кстинино реконструируют птицефабрики.

На растениеводство направили 117,5 миллиона рублей. Предоставлено 293 миллиона на перевооружение машинно-тракторного парка сельскохозяйственных производителей. Эти средства пойдут на возмещение части затрат на приобретенные в 2019-2020 годах технику и оборудование. Отметим, что за первые шесть месяцев 2021 года в регионе уже проведены посевы на общей площади в 817,78 тысячи га.

Для развития малых форм хозяйствования в Кировской области выделили еще 20,5 миллиона рублей. Два сельхозпотребкооператива получили гранты на развитие материально-технической базы, еще три - субсидии на возмещение различных затрат. Оказали поддержку предприятиям хлебопекарной промышленности, предоставив 16,9 миллиона рублей.