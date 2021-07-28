Игорь Васильев: «Школа должна стать центром притяжения не только для детей, но и всех жителей населенных пунктов»

На встрече также обсудили возможность создания школ полного дня. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове состоялась встреча сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой и руководителя комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игоря Васильева. Совместно они обсудили создание программы капремонта школ в нашем регионе. Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил 19 июня на съезде «Единой России». Проект должен, по мнению Елены Шмелевой, стать частью комплексной программы благоустройства. При этом обновлять необходимо не только школу, но и оборудование в ней.

- Наша задача остается прежней - создавать доступную образовательную среду. Капремонт школ сегодня нужно пересматривать и содержательно расширять. Надо анализировать все потребности, которые есть и у начальной школы, и у молодых семей. Ремонт школ, как очень важных социальных объектов, и процессы улучшения среды жизни должны идти синхронно, - сказала Елена Шмелева.

Кроме того, она высказала предложение о том, что муниципалитеты должны включать ремонт школы в процессы комплексного благоустройства территорий.

Игорь Васильев согласился с обеими выдвинутыми инициативами. По мнению губернатора Кировской области, школа должна стать центром притяжения не только для детей, но и всех жителей населенных пунктов.

- Один из вопросов, который мы поднимем в докладе президенту, - создание школ полного дня, куда дети могут прийти после занятий, чтобы под присмотром педагогов делать домашние задания, заниматься спортом, ходить в бассейн. Школа полного дня должна стать центром социально-культурно-спортивной жизни. Это возможность провести в школе весь день, получая не только основное образование, но и занимаясь спортом, дополнительным образованием, - отметил Игорь Васильев.

Глава региона также добавил, что у каждого ребенка должна быть возможность получить качественное образование вне зависимости от того, где он живет: в городе или в небольшом населенном пункте. И в работе по совершенствованию системы образования должны участвовать не только педагоги, но и сами школьники.

- Безусловно, такие масштабные преобразования в школах необходимо обсуждать с учениками и их родителями. Именно школьники будут учиться в этих обновленных помещениях, с современной образовательной техникой, поэтому необходимо знать их мнение и учитывать предложения. Для таких обсуждений будет создана отдельная площадка, - подчеркнул Игорь Васильев.