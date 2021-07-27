Лес между селом Порошино и поселком Сидоровка очистили от мусора

Мусор убрали представители регионального Минлесхоза и его подведомственных учреждений, а также волонтеры. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 27 июля, сотрудники регионального министерства лесного хозяйства и специалисты АО «Куприт» ликвидировали стихийную свалку между селом Порошино и поселком Сидоровка. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

На горы мусора, скопившиеся в лесу, губернатору пожаловались местные жители. В лес выехали представители и Минлесхоза и его подведомственных учреждений. Они собрали разбросанный по участку мусор и загрузили его в мусоровоз, который предоставил региональный оператор АО «Куприт».

По словам заместителя министра лесного хозяйства Дмитрия Лебедева, чаще всего несанкционированные свалки образуются рядом с Кировом, Кирово-Чепецком и Слободским. Местные жители привыкли оставлять мусор в местах отдыха, не заказывая его специализированный вывоз.

Сотрудники министерства совместно с волонтерами и неравнодушными гражданами стараются ликвидировать стихийные свалки без привлечения дополнительных средств. Деньги в первую очередь направляются на восстановление леса и защиту его от пожаров.

В Кировской области ведется реестр мест выявленных несанкционированных свалок. Их ликвидация находится на особом контроле правительства области.

- Складируя и утилизируя мусор в специально отведенных местах мы делаем жизнь кировчан комфортнее и безопаснее. Наш регион одним из первых перешел на новую систему обращения с отходами. С 1 января 2019 года с более чем 90 % территории области ТКО стали вывозится только на лицензированные полигоны, а все несанкционированные свалки были закрыты. Но все еще есть случаи, когда безответственные граждане оставляют его в лесу и на других общественных территориях. Такие случаи должны пресекаться, нарушителей необходимо наказывать, - отметил Игорь Васильев.

Отметим, что по закону, убирать мусор с территории должен собственник земельного участка. В случае выявления свалки региональный оператор направляет ему уведомление о необходимости ликвидировать ее в течение месяца. Если никаких действий не предпринимается, подрядчик вывозит отходы самостоятельно. При этом все понесенные издержки накладываются на собственника.