Игорь Васильев: «Наша задача - дать застройщикам и властям возможность обеспечивать детей-сирот качественным жильем»

В 2021 году правительство региона планирует обеспечить жильем 437 детей-сирот. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 июля, губернатор Кировской области в формате видеоконференцсвязи принял участие в совещании с инспекторами Счетной платы РФ Светланой Шевелевой и Ириной Амелиной. Участники обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

По словам главы региона, в текущем году 437 детей-сирот получат жилье. При этом они смогут воспользоваться правом выбора квартиры в любом муниципальном образовании области. Такие изменения, предложенные губернатором, поддержали в 2019 году депутаты областного правительства.

- Сейчас большинство детей-сирот выбирает город Киров. Это существенно расширило их возможности в выборе места учебы и работы, позволило успешней адаптироваться в обществе, – отметил Игорь Владимирович.

В 2021 году на реализацию программы по обеспечению детей-сирот жильем из областного бюджета выделено 387 млн рублей и 28 млн рублей из федерального.

Кроме того, по поручению главы региона Игоря Васильева внесены изменения в областной закон, позволяющие органам местного самоуправления, выступая в качестве участника долевого строительства, приобретать жилье в новых домах высокой степени готовности. Такая практика реализуются в текущем году в областном центре. На данный момент уже заключены контракты и дети получат новое жилье -131 квартиру.

Еще одно важное решение - это строительство квартир для детей-сирот при реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В 2021 году будут выделены 48 квартир, в последующем программа будет расширена.

- Мы готовы поделиться своим опытом в этой сфере, где, как мне кажется, у нас есть неплохие механизмы и финансирование. Детей-сирот надо расселять так, чтобы у них была возможность социализации. Получая жилье в областном центре, они такую возможность имеют, - подчеркнул Игорь Васильев. - Наша задача - дать застройщикам и властям возможность обеспечивать детей качественным жильем, в то же время при соблюдении всех норм законодательства, прежде всего, по площади.

Напомним, что в 2019 году для детей-сирот приобретено 425 квартир, в 2020 году - 292.