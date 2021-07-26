Главные новости с 19 по 25 июля в Кирове: выпавшие из окон дети, храбрые подростки из Нолинска, окончание проверки ЧП с обварившейся кипятком девочкой

На минувшей неделе в Кировской области в один день из окон выпали сразу два ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доброе утро, Киров! На дворе 26 июля, относительно теплая и слегка ветреная погодка. Наступила новая рабочая неделя, ну а «Комсомолка» предлагает вам вспомнить самые обсуждаемые события ушедшей.

ПОДРОСТКИ ПОМОГЛИ ПОТУШИТЬ ПОЖАР

В Нолинске семеро подростков помогли потушить крупный пожар. Одиннадцатиклассники увидели происходящее и пришли на помощь, вытаскивая вещи из горящих домов. Подсобили они и прибывшим спасателям, прокладывая рукавные линии. Благодаря их вмешательству пожар удалось быстро ликвидировать. Смелые ребята получили благодарность.

ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ВНОВЬ РАСКРАСЯТ

Все кировчане уже налюбовались на песочно-желтые стены в подземных переходах города. Вскоре их украсят новыми граффити, и займутся эти местные художники. У мэрии уже есть на примете команда, которая выполнит эту работу. Сейчас решается лишь вопрос финансирования. Главное, чтобы и их художества не пришлось покрывать слоем краски из-за городских вандалов.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ПРОВЕРКА ЧП С ОБВАРИВШЕЙСЯ ДЕВОЧКОЙ

В Кирове продолжают разбираться в громком деле с 10-летней девочкой, которая обварилась кипятком из-за прорыва теплотрассы во дворе дома на Северо-Садовой. Прокуратура по итогам проверки внесла два представления: одно - УК «Стройсервис», второе - кировскому филиалу ПАО «Т Плюс». Уголовное дело сейчас все еще расследуется, а девочка все еще находится в больнице. Желаем ей скорейшего выздоровления.

В НОЛИНСКЕ ПРОШЕЛ УРАГАН

20 июля на Нолинск обрушился самый настоящий ураган. Стихия принесла немало разрушений и бедствий городку, поломав деревья и посрывав крыши с домов. Кто-то отважный высунулся во время непогоды и снял все на видео, которым мы делимся с вами - вот здесь.

ДЕТИ ВЫПАЛИ ИЗ ОКОН

За один день, 21 июля, в Кировской области произошло сразу два ЧП с детьми, выпавшими из окон. Первый инцидент произошел в Кирово-Чепецке: восьмилетняя девочка навалилась на москитную сетку и та не выдержала веса. Второй случай произошел в Омутнинске: из окна выпал 14-летний подросток, причина устанавливается. Оба ребенка остались живы после падения, их срочно госпитализировали. Мальчика из Омутнинска вертолетом санавиации перевезли в областную травматологию.