«Ошибки здесь стоят очень дорого»: кировчанка рассказала о своей работе следователем

Мария Пикулева работает в следственном отделе уже четвертый год. Фото: пресс-служба СУ СКР по Кировской области

25 июля в России отмечается День работника органов следствия. Профессия, казалось бы, суровая и больше мужская, однако в этой сфере удачно трудятся и женщины. «Комсомолка» в преддверии праздника встретилась с Марией Пикулевой, старшим следователем отдела по Октябрьскому району города Кирова СУ СКР Кировской области и выяснила, как она пришла на эту работу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛА ПОСЛЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

26-летняя Мария работает по своей профессии уже четыре года. В детстве она мечтала стать учителем и играла в «школу» со своими куклами, даже не думая, что кардинально поменяет свои взгляды в будущем. Повзрослев, девушка выбрала профессию юриста и ни капли не пожалела об этом. А на втором курсе впервые окунулась в атмосферу своей будущей деятельности, придя на практику в один из городских следственных отделов. Ее руководитель впоследствии вспоминал, что Мария осознанно подходила к решению даже простых задач. А сама девушка буквально загорелась делом, которым начала заниматься.

- Я видела следователем, возвращающихся в отдел с мест происшествий, объем работы, с которым они ежедневно сталкиваются, и людей, с которыми им приходится по долгу службы общаться. Но меня это не остановило. Хороший коллектив, доброжелательное отношение к практикантам в следственном отделе, радость в глазах коллег, когда им сообщают, что преступник понесет заслуженное наказание, покорили мое сердце. После практики я четко для себя решила - хочу стать следователем.

С 2015 года девушка стала работать общественным помощником следователя, умудряясь сочетать эту деятельность с учебой. Она приходила в отдел и в свое личное время, причем с невероятным энтузиазмом и желанием. А спустя два года, окончив вуз по специальности «бакалавр юриспруденции», перешла в следователи.

Девушка до сих пор помнит первый рабочий день, когда она пришла в свой кабинет, села за стол и поняла, что не знает, за что взяться. Но вникать во все приходилось на ходу: в городском отделе, куда попала наша героиня, нагрузка одна из самых высоких. В итоге спустя два дня ей уже поручили расследование уголовного дела.

Однако Мария справилась, втянулась в ритм, научилась правильно планировать свой день и быстро выполнять поставленные задачи. Старшие коллеги помогали ей, руководство отдела поддерживало молодую специалистку. Девушка умудрялась совмещать свою работу с учебой - она еще и в магистратуру поступила.

- В моей практике был случай, когда я отправилась в институт на учебу. Не успела перешагнуть порог аудитории, как поступил звонок из дежурной части. Полицейские сообщили, что найдено тело кировчанина с колото-резаными ранениями в области груди. Тогда отрабатывать теоретические знания мне пришлось сразу на практике. Занятия я отодвинула на второй план и вместо лекций выехала на место происшествия. Впоследствии на экзаменах я приводила в пример расследование указанного уголовного дела, - вспоминает Мария Пикулева.

В декабре 2019 года девушка окончила магистратуру и защитила диссертацию. Тему она выбрала связанную с работой.

В каждом уголовном деле, по словам следователя, есть свои отличительные черты. Фото: пресс-служба СУ СКР по Кировской области

ОДИНАКОВЫХ ДЕЛ НЕ БЫВАЕТ

По словам Марии, в каждом уголовном деле есть свои особые, отличительные черты - «изюминки», как она их называет. Это могут быть мотивы или орудия преступления, методы их совершения, и даже люди - подозреваемые, свидетели, потерпевшие. Одинаковых дел, похожих друг на друга как две капли воды, не бывает. За четыре года ей такие не попадались ни разу.

В 2019 году Марии пришлось столкнуться с делом об убийстве жителя Оричевского района. Обвиняемый - слепой. По крайней мере, с его слов: в 2008 году он, отбывая наказание за убийство женщины, нарочно повредил себе глаз, и комиссия признала его незрячим. Однако местные жители заметили, что мужчина частично видит и может различать предметы, притворяясь при посторонних. В один из апрельских дней его стал шантажировать знакомый, грозясь рассказать о лжи. Тот заманил приятеля в заброшенный дом и задушил, а свидетелей запугал.

Как вспоминает Мария, обвиняемый тогда отрицал свою вину, ссылаясь именно на свой недостаток. Несмотря на справку об инвалидности и заключение врачей, девушке и ее команде удалось добиться судмедэкспертизы, которая подтвердила: мужчина способен видеть - пусть плохо и частично.

- Он долго настаивал на своей непричастности к преступлению, однако собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы предъявить ему обвинение в убийстве: показания прямых свидетелей, очные ставки, результаты проведенных экспертиз, следы на месте преступления. Несмотря на то, что он активно противостоял следствию, угрожал свидетелям и долго убеждал в собственной слепоте, из-за которой он не мог совершить убийство, за короткий период времени нам удалось собрать неопровержимые доказательства его вины. Суд вынес ему обвинительный приговор, - рассказывает старший следователь отдела.

Бывают в следственной практике и казусы. Как вспоминает Мария, однажды ей позвонили из дежурной части: нашли тело пожилой женщины. Когда девушка уже почти приехала по адресу, сотрудники полиции сообщили, что пенсионерка жива. Это, несомненно, была очень радостная новость, и случай остался у Марии в памяти.

Всего за 2020 год Мария закончила и направила в суд 20 уголовных дел по 34 эпизодам преступлений, 12 из которых - коррупционные, относящиеся к разряду тяжких, и провела 118 доследственных проверок

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ

Работать следователем не слишком-то легко: это атмосфера практически постоянного негатива, который исходит не только от самих преступлений, но и от участвующих сторон: потерпевшего, обвиняемого, адвокатов. Тяжело работать и с несовершеннолетними - как преступниками, так и пострадавшими. Ко всем нужен свой, особый подход и порой, чтобы найти общий язык с другой стороной, необходимо много времени и сил.

Марию выручают ее близкие - друзья и семья. Со службой они никак не связаны, и потому помогают ей отвлечься и переключиться, наполняя жизнь яркими красками и позитивными моментами. Кроме того, девушка любит рисовать, и морально восстанавливается, когда творит.

- Упорство, настойчивость и целеустремленность - те качества, которые помогают мне в работе. Нельзя быть сконцентрированным на чем-то одном, необходимо уметь быстро переключаться и за непродолжительное время решать много задач. И при этом нельзя ошибаться. Ошибки стоят очень дорого, - поделилась Мария.