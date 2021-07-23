В Слободском завершилось масштабное строительство нового газопровода

Природный газ получат жители 4714 домов, а также многие предприятия города. Фото: vk.com/kirovreg43

В Слободском завершилось строительство распределительного газопровода протяженностью 75 км. Подрядная организация АО «Газпром газораспределение Киров» выполнила работы в срок. Все прошло согласно утвержденному графику, подписанному губернатором Игорем Васильевым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Запустить объект в эксплуатацию планируется уже в третьей декаде августа текущего года. Благодаря этому газ получат жители 4714 домов, а также Слободской машиностроительный завод, кондитерские фабрики и другие предприятия города.

— Мы понимаем, что газификации территории области будет способствовать приходу в наш регион инвесторов. Поэтому заинтересованность Газпрома и тех, кто готов инвестировать, взаимна. А результатом будет появление новых производств, повышение эффективности существующих, а также создание новых рабочих мест, - отметил Игорь Васильев.

Ввод в эксплуатацию данного объекта даст возможность в будущем приступить к пуску газа на I, III и IV пусковых комплексах.

Напомним, что I и III газораспределительные сооружения были построены за счет средств областного бюджета. Их общая протяженность составила около 50 км. Ввод данного участка позволит газифицировать свыше 5000 домов как в самом муниципалитете, так и в Слободском районе.

Протяженность IV пускового комплекса составляет 28 км. После его запуска природным газом будет обеспечено 960 домовладений, объектов капитального строительства в селе Успенском и поселке Первомайском, а также спичечная фабрика «Белка-Фаворит» и другие объекты социально-бытовой сферы города.

В рамках программы развития газификации Кировской области в 2021-2025 годах планируется обеспечить природным газом 93 населенных пункта в Белохолуницком, Верхошижемском, Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Куменском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, Сунском, Уржумском и Юрьянском районах, а также в Кирове, Котельниче и Слободском.