Алкоголь, наркотики, укусы змей: какие случаи острых отравлений зафиксировали в Кировской области за прошедшие полгода

За минувшие полгода в Кировской области зафиксировали 371 случай острых отравлений, большинство из них - алкоголем и его суррогатами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первые шесть месяцев 2021 года в Кировской области зарегистрировали 371 случай острого отравления химической этиологии. Больше всего ситуаций пришлось на алкогольные интоксикации, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Чаще всего кировчане травились алкоголем и его суррогатами. За первые полгода зафиксировали 141 подобное происшествие. Большая часть пострадавших - 62,4% - мужчины в возрасте от 18 до 64 лет. Стоит отметить, что 95 случаев из 141 закончились летальными исходами. В большинстве из них (77,9%) смерть наступила из-за отравления этанолом (слишком большое количество выпитого), а также другими или неуточненными спиртами (15,8%) и метанолом (6,3%, 6 случаев).

На втором месте в списке стоит интоксикация лекарственными препаратами: 71 инцидент. Два из них - с трагическим исходом. Одна из причин таких отравлений - ошибочный прием лекарств. Ведомство отмечает, что в 35,2% таких происшествий пострадавшими становятся дети в возрасте до шести лет.

Третье место - отравление окисью углерода. Происходит подобное, как правило, вследствие пожаров или несоблюдения правил использования печного оборудования. За первые шесть месяцев 2021 года произошло 60 таких происшествий, в 39 из них люди в итоге погибли.

В 25 случаях кировчане отравились уксусной кислотой, и в большинстве из них (80%) приняли ее по ошибке. В итоге погибли четыре человека.

К сожалению, одной из проблем остается интоксикация наркотическими веществами. В Кировской области за первые полгода произошло 14 таких инцидентов. Девять из них закончились трагедиями: семь - в Кирове и по одному - в Кирово-Чепецке и Оричевском районах. Кроме того, в девяти случаях жители региона отравились веществами с целью одурманивания. В результате погиб один человек - 15-летний подросток из Подосиновского района. Стоит отметить, что 69,6% пострадавших в результате употребления наркотиков или одурманивающих веществ - лица мужского пола.

Завершают список семь эпизодов токсических эффектов после... укуса змеи. Летальных исходов, к счастью, не зафиксировано ни в одном случае. А вот продуктами, в том числе грибами, за минувшие полгода не отравился ни один житель региона.

В заключение стоит отметить, что общее число острых отравлений за первое полугодие 2021 года в нашей области снизилось. В 2020 году за аналогичный период произошло 415 таких случаев, из них 141 - интоксикация алкоголем и 32 - окисью углерода.