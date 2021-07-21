Кировская писательская организация: достижения и сложности

На юбилейном мероприятии Почетный знак «За заслуги перед городом Кировом» Надежде Перминовой вручила глава города Елена Ковалева. Фото: herzenlib.ru

В июне в областной библиотеке имени А.И. Герцена прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию кировской писательской организации. Юбилей - хороший повод подвести некоторые итоги работы, рассказать об успехах, отметить лучших. Но нельзя забывать и о сложностях, с которыми сталкиваются вятские литераторы.

О достижениях и проблемах Кировского отделения Союза писателей нам рассказала член Высшего творческого совета этой организации Надежда Перминова.

ОЧЕРКИ, ПРОЗА, СТИХИ

Надежда Перминова стихи начала писать еще в детстве, правда, поэтом себя не представляла. Она мечтала стать археологом, а ее мама хотела, чтобы дочь связала свою жизнь с медициной. Но после школы Надежда все же подала документы в педагогический - на филологический факультет. Увлечение юности не прошло даром.

- Когда пришла в школу на практику, выяснилось, что у меня слабые голосовые связки, - рассказывает Надежда Ильинична. - Получалось, что учителем работать не смогу. И я ушла в журналистику. Работала на радио, вела отдел художественного вещания. Там, кстати, я сделала цикл передач с дымковскими мастерицами. Эти очерки легли в основу моей первой прозаической книги.

Надежда Ильинична отмечает, что есть авторы, которые всю жизнь остаются верны одной теме и одному жанру. А кто-то пробует силы в разных направлениях. Так, у нее, например, все совместилось: очерки, проза, стихи. А сейчас она пишет уже и для детей.

Поработав на радио, Надежда Перминова перешла в Горьковское бюро пропаганды художественной литературы, где стала заведовать кировским отделением.

- Мы ездили по всей области, причем нам за эти встречи с читателями платили, - вспоминает писательница. - Нас принимали и в школах, и на предприятиях. И с огромным вниманием слушали выступления. А сейчас мы выехать никуда не можем. В стране объявляют: Год русского языка, Год литературы. А живых писателей - носителей языка - словно не существует. Такое парадоксальное явление. С приходом интернета решили, что книга не нужна. Но то, что во всемирной паутине выдается за стихи, к поэзии отношения не имеет. Это скорее искажение языка и пренебрежение к русской литературе.

Надежда Перминова - член Высшего творческого совета Кировского отделения Союза писателей. Фото: herzenlib.ru

РЯД ПРОЕКТОВ ПРИШЛОСЬ ПРИОСТАНОВИТЬ

Надежда Ильинична подчеркнула, что для нее поэзия - это образ, осмысление времени, в котором ты живешь. А в интернете больше представлены «стишата». Но литература не умерла, она развивается. Очень многие молодые людей пишут нормальные, хорошие, глубокие стихи и прозу.

И это как раз ярко продемонстрировали мероприятия, посвященные 100-летию кировской писательской организации.

- Мы единственное региональное отделение Союза писателей, торжественно отметившее эту дату, - говорит Надежда Перминова. - На юбилейное мероприятие к нам приехал Председатель Союза писателей России, пришел губернатор, мэр. Это дорогого стоит. Наши чиновники увидели, какие у нас есть потенциальные силы. И, надеюсь, поняли, что нас надо брать в друзья и соратники. Ведь мы работаем с людьми, с молодежью: выступаем в школах, библиотеках, на предприятиях, в клубах. И все это в наш коммерческий век совершенно безвозмездно.

Надежда Ильинична посетовала, что из-за прекращения финансирования писательской организации пришлось «заморозить» несколько важных проектов, благодаря которым удавалось издавать произведения как молодых, так и уже маститых кировских авторов. Это:

- «Антология вятской литературы» - для состоявшихся писателей. Здесь выходят лучшие произведения уже взрослых членов союза. Издано уже более 20 томов. Последний том, посвященный поэзии Николая Сластникова вышел только потому, что деньги на его издание выделила администрация Кирово-Чепецка., увы посмертно.

- «Народная библиотека» - небольшие сборники, где приоритет отдан молодым.

- Сейчас мы стали выпускать ежегодный альманах членов нашего союза «Вятка литературная», - сообщила Надежда Перминова. – обязательно пишем и о предшественниках. Спонсором выступает ВТПП. А так мы в критическом положении. Единственный сборник, который мы сумели издать накануне юбилея - «ВЕК: писатели Кировской области. К 100-летию областной писательской организации». Власти региона выделили на это деньги - сделали нам такой подарок к юбилею.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕСТЬ, А ПОМЕЩЕНИЯ У НЕЕ НЕТ

Отсутствие финансовой поддержки - не единственная проблема кировского отделения Союза писателей. У организации нет своего помещения, где можно было бы провести собрание, презентацию новой книги или другое мероприятие. Есть небольшая комната, в которой хранятся документы. И даже туда попасть сложно. В здании, где она расположена, пропускная система - пройти просто так невозможно.

- Когда-то у нас были две комнаты в старом здании Дома печати на улице К. Маркса, 84а, - прокомментировала ситуацию Надежда Ильинична. - Там была такая литературная братия: редакции областных газет и наша организация. Одна комнатка была маленькая, а вторая - небольшой зальчик, где мы все собирались, обсуждали новые произведения и кировских авторов, и со всей страны. Затем нас выселили в старое здание курсов культработников, а потом нам отдали целый этаж в Доме Витберга - за то, что Литературный фонд Союза писателей дал деньги на реставрацию этого здания. Это был лучший вариант: мы там и издательством занимались – «Энциклопедию Земли Вятской» делали, и существующий при кировском отделении Союза писателей клуб «Молодость» там работал. А когда нас оттуда попросили, сначала дали три небольшие комнаты, а сейчас оставили всего одну.

Отметим, что за это время число членов организации выросло. Сейчас их 56. Плюс начинающие авторы. Мы, конечно, поинтересовались, как теперь удается проводить собрания и где проходят заседания клуба «Молодость».

- Выручают наши друзья - библиотеки имени А. И. Герцена и А.С. Пушкина, - пояснила Надежда Ильинична. - Здесь мы встречаемся, здесь же проходят заседания клуба «Молодость», который играет большую роль в нашей организации. Вятка всегда славилась талантами - и литераторами, и художниками, и музыкантами. Еще во второй половине XVIII века наши края прославил поэт и переводчик Ермил Костров. Потом были Александр Грин и Николай Заболоцкий. Но и сегодня кировская земля рождает таланты. И они должны какую-то огранку пройти, руку помощи им кто-то должен протянуть. Для этого и создан клуб «Молодость».

Это общественное объединение существует уже более 50 лет. Сюда приходят начинающие авторы, независимо от возраста. Руководят клубом опытные члены союза - попеременно. Наша собеседница тоже 12 лет занималась с такими ребятами. Многие из ее подопечных сейчас стали полноправными членами Союза писателей.

- Многое для клуба «Молодость» сделал поэт-фронтовик Овидий Любовиков, который долгое врем был секретарем писательской организации, - поделилась с нами Надежда Ильинична. - Он вообще был удивительно порядочным человеком, влюбленным в поэзию. И старался помочь каждому: одобрить, помочь с первой книгой, даже решить какие-то жизненные и бытовые проблемы. Так, моя книга стояла в очереди пять лет, прежде чем вышла в свет, у нас ведь тогда не было своего издательства. Овидий Михайлович растил нас, тогда еще начинающих авторов. Эта ценная традиция сохранена.

В кировской организации много самобытных писателей, произведения которых посвящены вятской природе, нашим землякам, истории нашего края. Это не развлекательная, коммерческая литература, которая приносит деньги авторам. Но это очень ценный пласт в культуре нашего народа, который важно поддерживать и развивать. Этим занимается кировская писательская организация - в духовном плане. А вот в материальном - такой поддержки на сегодняшний день нет. Но писательская организация очень надеется на внимание со стороны властей. Хотя бы в решении «жилищного» вопроса: пока «Дом литератора на Вятке» существует только в интернете. А для живых встреч друг с другом и проведения семинаров у них помещения нет.