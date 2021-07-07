В Нолинске построят новую школу на 500 учеников

Строительство новой школы запланировано на 2023-2024 годы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Нолинске построят новую школу в 2023-2024 годах. Средства на ее возведение выделят из федерального бюджета, проект об их выделении будет подписан в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Новая школа появится на улице Фрунзе, 51б, и будет рассчитана на 500 учеников. Известно, что в ней также запланирован современный физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого можно будет организовать работу секций и проводить соревнования.

Вопрос строительства школы находится на особом контроле Игоря Васильева. Как заявил председатель правительства области Дмитрий Курдюмов, по поручению главы региона провели большую подготовительную работу по формированию земельного участка и выносу всех нужных коммуникаций за пределы образовательного учреждения.

Напомним, что, помимо школы в Нолинске, сейчас в регионе строятся еще два учебных заведения: в микрорайоне Радужном и в Кирове на улице Пролетарской. Кроме того, в 2021-2022 годы в областном центре возведут еще шесть школ в рамках новой демографической субсидии.

- Президент Владимир Путин обозначил в своем послании, что в ближайшие годы в России будет построено 1300 новых современных школ. Кировская область уже показала себя с хорошей стороны: школы и детские сады у нас в регионе вводятся в эксплуатацию по графику, а ряд объектов – раньше срока. Мы видим потребность в создании достойных условий для обучения наших детей не только в областном центре, но и в районах области. Работа по строительству образовательных объектов будет нами продолжена, - подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Все подробности по подготовке к строительству, а также планы по возведению новых объектов обсудят на ближайшем совещании в правительстве региона.