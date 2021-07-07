Главный следственный изолятор Кировской области посетила член Общественной палаты РФ

Для члена общественной палаты РФ Марии Бутиной провели экскурсию по главному изолятору Кировской области. Фото: 43.fsin.gov.ru

Врио начальника УФСИН России по Кировской области Александр Коновалов и заместитель начальника территориального органа Александр Новиков провели экскурсию для члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной. Ей показали главный областной следственный изолятор и музей СИЗО-1. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

Гостья спустилась на цокольный этаж корпуса №1 Вятского тюремного замка. Здесь она посмотрела архивные фотографии режимных корпусов и камер, предметы заключенных, а также исторические документы.

Марии Бутиной показали старинные экспонаты музея СИЗО-1. Фото: 43.fsin.gov.ru

Посетителей встретили надзиратель в форме эпохи XX века и арестант. Примечательно то, что со дня основания музея в 1836 году и до сегодняшнего дня удалось полностью сохранить его первозданный вид.

Помещение музея выложено старинным кирпичом. Все экспонаты и их копии полностью передают картину того времени. Во время реконструкции здесь были найдены уникальные экспонаты, а также ножи, заточки, различные предметы заключенных и многое другое.

На встрече присутствовала и директор Кировского центрального архива Елена Царева. Она передала общественному деятелю копии старинных документов, рассказывающих о деятельности учреждения в разные эпохи его существования.

Кроме того, представители УФСИН продемонстрировали члену общественной палаты РФ оборудование медицинской части. За последние годы его удалось существенно обновить. Так, закуплен и установлен рентгеновский аппарат с низкой лучевой нагрузкой, а также современный аппарат для проведения УЗИ-диагностики. Он оснащен многочисленными высокочувствительными датчиками, что позволяет проводить сложные исследования прямо в стенах следственного изолятора.

Все это позволяет оказывать обвиняемым и осужденным бесплатную медицинскую помощь более качественно и на самом современном уровне.