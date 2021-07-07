Все, что известно о смертельном ДТП у ТЦ «БУМ» в Кирово-Чепецке

Автомобильная авария произошла во вторник, 6 июля, в 18 часов 45 минут около дома №22 на улице 60 лет Октября. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецке по факту ДТП, в котором погиб четырехлетний мальчик, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Кроме того, в пресс-службе областной Госавтоинспекции изданию «КП»-Киров» рассказали, что за рулем Ford Fiesta находилась тетя ребенка. По предварительной информации, когда 37-летняя чепчанка парковала автомобиль у дома по улице 60 лет Октября, ее родственники, в том числе и четырехлетний мальчик, стояли на тротуаре. По словам очевидцев, женщина могла перепутать педали: «Она выезжала с парковки, увидела машину и вместо тормоза нажала газ».

Ребенок скончался на месте ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

- Автомобиль совершил наезд на ребенка, который от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщили в ГИБДД.

На месте ДТП в Кирово-Чепецке образовался стихийный мемориал. Горожане несут к месту трагедии мягкие игрушки и свечи. Социальные сети переполнены словами соболезнования родным и близким.

На месте ДТП в Кирово-Чепецке образовался стихийный мемориал. Фото: vk.com/podslushano_chepetsk

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, автомобильная авария произошла во вторник , 6 июля, в 18 часов 45 минут около дома №22 на улице 60 лет Октября. Читать

Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

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