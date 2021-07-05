Главные новости с 28 июня по 4 июля в Кирове: утечка аммиака, убийство в Белой Холунице и отчет сити-менеджера

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! В понедельник, 5 июля, температура воздуха составит от +20 до +22 градусов, возможен небольшой дождь. Сегодня на площади у цирка жители областного центра смогут анонимно и бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ.

УТЕЧКА АММИАКА

В Кирове случилось ЧП на хладокомбинате: произошла утечка аммиака. Сигнал об этом поступил 28 июня в 16.03, как сообщает региональное ГУ МЧС. На место немедленно выдвинулись оперативные службы. Утечку полностью ликвидировали 28 июня около 20 часов. Читать

УБИЙСТВО 13-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ В БЕЛОЙ ХОЛУНИЦЫ

В Кировской области расследуют жуткое убийство: 21-летний парень задушил 13-летнюю девочку. О преступлении стало известно 28 июня. А во вторник, 29 июня, вскрылись некоторые дополнительные подробности дела, которые «Комсомолке» сообщили собственные источники. Читать

РАБОТА КИРОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НЕ УДОВЛЕТВОРИЛА ДЕПУТАТОВ

В среду, 30 июля, состоялось очередное заседание Кировской городской думы. На нем сити-менеджер Дмитрий Осипов рассказал депутатам об успехах в деятельности администрации в минувшем году, но ряд народных избранников усомнились в искренности и правдивости сказанного. При этом свою критику они подкрепили цифрами и фактами, правда, не забыв вдобавок и про популистские заявления, высказанные, вероятно, прежде всего, для избирателей в преддверии больших выборов. Читать

В АКВАПАРКЕ «ДРУЖБА» ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ ПОГИБ 11-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК

В Кирове по факту гибели ребенка в аквапарке возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в четверг, 1 июля, в аквапарке «Дружба» на улице Грибоедова. Известно, что во время купания утонул 11-летний мальчик. По данным областной прокуратуры, ребенок находился без присмотра родителей и сотрудников заведения. Читать

ОДНОЙ СТРОКОЙ

За неделю в Кирове госпитализировали трех детей с ожогами борщевиком. Читать

Минлесхоз Кировской области вновь возглавил Александр Ложкин. Читать

Зоозащитникам из «Дари Добро» предоставили помещение в Радужном. Читать

Стало известно, в каких районах Кировской области самые плохие дороги. Читать