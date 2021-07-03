Игорь Васильев: «Призываю всех жителей региона ответственно соблюдать меры профилактики»

Глава региона отметил важность вакцинации для победы над пандемией. Фото: kirovreg.ru

Правительство Кировской области продолжает активно взаимодействовать с бизнес-сообществом по вопросам COVD-19. С начала пандемии власти помогают предпринимателям, а также прислушиваются к их мнению, чтобы безболезненно или с наименьшими потерями пройти сложный этап.

На последних заседаниях оперативного штаба, на которые также были приглашены предприниматели, обсуждался вопрос соблюдения санитарных правил. Кроме того, губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил слова благодарность всем представителям бизнеса, которые сегодня активно включилась в разъяснительную работу по вакцинации.

- Только совместными усилиями власти, бизнеса и жителей региона мы сможем пройти этот непростой период без ужесточения ограничений, как это сейчас происходит во многих других регионах, - подчеркнул глава региона. - А наши предприятия смогут продолжить работать и выплачивать зарплату своим сотрудникам. Призываю всех жителей региона ответственно соблюдать меры профилактики распространения коронавируса и принять участие в прививочной кампании! Прививка - это единственный гарантированный способ уберечь себя от тяжелой болезни.

Отметим, что на данный момент первый компонент вакцины получили 222 тысячи человек, а полный курс прошли 173 тысячи жителей области. В настоящее время прививку можно сделать в городских и районных поликлиниках. Кроме того, продолжают работать мобильные пункты вакцинации, которые пользуются наибольшей популярностью у населения. Так, ежедневно только в мобильном прививочном пункте Кировского клинико-диагностического центра на Театральной площади вакцинацию от новой коронавирусной инфекции проходят до 200 человек.