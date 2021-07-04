Коронавирус в Кировской области, последние новости на 4 июля: как изменилась статистика за последнюю неделю

В инфекционные стационары госпитализированы 4114 жителей Кировской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 28 по 4 июля 2021 года:

- в регионе зафиксировали 683 новых случая заражения COVID-19;

- 619 жителей области выздоровели;

- 6 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 4114 жителей Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 153 человека, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 5915 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,81%. Регион находится на 39 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.

Во вторник, 29 июня, в Кировскую область доставили очередную партию вакцины от коронавируса в количестве 27400 доз. На данный момент прививку можно сделать в городских и районных поликлиниках. Кроме того, по городу продолжают работать выездные пункты вакцинации.

В Кировской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. В связи с этим приходится перепрофилировать многие медучреждения, открывая на их базе инфекционные стационары. С начала июня в нашей области развернуто уже более 3000 коек для больных новой коронавирусной инфекцией.