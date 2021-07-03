Кировские сотрудники ГИБДД помогают спасти жизни людей не только на дорогах

Главная задача сотрудников ГИБДД - обеспечить безопасность дорожного движения и тем самым сохранить жизнь и здоровье водителей, пассажиров и пешеходов. Фото: Предоставлено ГИБДД Кировской области

Обеспечивать безопасность и порядок на дорогах области и улицах населенных пунктов сегодня сотрудникам Госавтоинспекции помогают современные достижения науки и техники, благодаря чему эта служба стала одной из самых мобильных в системе МВД.

Важный результат этой работы - неуклонное снижение аварийности в течение последних 10 лет. А это сохраненные жизни и здоровье многих людей. И не только на дорогах: сотрудники ГИБДД Кировской области всегда оказывают помощь тем, кто оказался в затруднительной ситуации или в беде. Не раз автоинспекторы, проявляя мужество и героизм, спасали людей на пожаре, оказывали помощь замерзающим водителям на трассах в мороз или помогали выбраться из снежных заносов, разыскивали потерявшихся детей или заблудившихся путешественников, вовремя и квалифицированно оказывали первую доврачебную помощь пострадавшим в авариях. И часто просто проявляли человеческое внимание и заботу: помогали автоледи накачать колесо, неопытному водителю разобраться с поломкой автомобиля, оперативно доставить роженицу в лечебное учреждение.

В преддверии праздника хочется рассказать о нескольких случаях, в которых неравнодушие и отвага сотрудников Госавтоинспекции помогли спасти жизни людей.

ВЫНЕС ЖЕНЩИНУ ИЗ ОГНЯ

Старший лейтенант полиции Евгений Ожегин, житель деревни Конная Кирово-Чепецкого района, 1 октября 2020 года вернулся со службы около 19 часов. Он заметил, что над одним из соседних домов поднимается дым. Евгений знал, что в этом доме проживает пожилая семейная пара, поэтому сразу поспешил к месту происшествия. На ходу он позвонил в пожарную службу и скорую помощь.

Подойдя ближе старший лейтенант полиции увидел, что огонь разгорается внутри подсобных помещений - между баней и самим домом. Первую дверь, ведущую в сени, Евгению удалось открыть, а вторая была заперта изнутри. На крики и стук в двери и окна хозяева не отвечали.

Тогда Евгений Васильевич выдавил форточку в окне и залез внутрь вместе с еще одним подоспевшим на помощь односельчанином. Мужчины вытащили из дома наглотавшуюся дыма пожилую женщину. Ее супруга, спасти, к сожалению, не удалось.

Старший лейтенант полиции Евгений Ожегин. Фото: Предоставлено ГИБДД Кировской области

СПАС ТОНУЩЕГО

В прошлом году 27 октября в 13 часов 30 минут в дежурную часть пункта полиции «Лебяжский» поступило сообщение: на реке Вятке перевернулась лодка, человек тонет и зовет на помощь.

На место происшествия отправился инспектор дорожно-патрульной службы младший лейтенант полиции Виктор Манаков.

Прибыв на берег, полицейский увидел на середине реки мужчину, который держался за перевернутую лодку. Рыбак прокричал, что у него свело судорогой ноги и выбраться самостоятельно он не сможет.

Виктор нашел на берегу старую лодку и поплыл к тонущему. Полицейскому удалось затащить рыбака в свое плавсредство и благополучно добраться до берега. Чтобы согреть сильно замерзшего мужчину, Виктор надел на него свой форменный бушлат. Подоспевшие на помощь коллеги полицейского помогли довести пострадавшего до машины скорой помощи, которая забрала его в больницу.

Младший лейтенант полиции Виктор Манаков. Фото: Предоставлено ГИБДД Кировской области

ОТГОВОРИЛИ ОТ СУИЦИДА

В мае 2021 года инспекторы ДПС лейтенанты полиции Станислав Голубев и Владимир Кашин во время патрулирования в поселке Красная Поляна получили от одного из проезжавших водителей сообщение: женщина, возможно, хочет прыгнуть с моста, который проходит над рекой и железнодорожными путями.

Инспекторы сразу направились к указанному месту. Один из лейтенантов связался с дежурной частью и запросил помощь. Второй начал разговор с собиравшейся прыгнуть женщиной и стал аккуратно приближаться к ней. Ему удалось убедить даму не принимать поспешных решений. После этого Станислав и Владимир помогли ей вернуться на тротуар и передали подъехавшим медикам.

ВЫЗВОЛИЛИ АВТОЛЕДИ ИЗ СНЕЖНОГО ПЛЕНА

В Котельниче минувшей зимой лейтенанты полиции Алексей Суворов и Максим Жуйков заметили застрявший в снегу на парковке легковой автомобиль. Женщина-водитель, у которой в машине находилась 7-летняя дочь, тщетно пыталась справиться с ситуацией. Она пояснила полицейским, что приехала в поликлинику на прием со своей дочерью и оставила автомобиль перед зданием, а после посещения врача не смогла самостоятельно выехать из снежного плена. Полицейские прицепили буксировочный трос к патрульному автомобилю и вытащили застрявшую машину.

Инспекторы ДПС лейтенанты полиции Алексей Суворов и Максим Жуйков. Фото: Предоставлено ГИБДД Кировской области

ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

- В преддверии 85-летия создания службы Госавтоинспекции коллектив ГИБДД Кировской области благодарит всех, с кем эти годы мы стояли на страже безопасности дорожного движения: добровольные народные дружины, «Ночной Патруль», мото- и велосообщества, детские и юношеские организации, региональные отделения ДОСААФ и ВОА, родительские активы и студенчество, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Особые слова благодарности представителям средств массовой информации, которые так же служат во благо безопасности кировских дорог, ведя пропагандистскую и просветительскую работу, направленную на повышение культуры участников дорожного движения, их правосознания.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» поздравляет всех сотрудников Госавтоинспекции с 85-летием. Желаем, чтобы все ваши дежурства проходили без происшествий, а все водители и пешеходы начали строго соблюдать ПДД. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!