«Ни за что бы ее не отпустила»: мама 29-летней пациентки одной из кировских больниц рассказала о причинах ее смерти

Мама Наташи Алевтина Терентьевна: «Уже после смерти дочери нам стали поступать звонки и сообщения от кировчан: у одних операцию в ж/д больнице не перенесла свекровь, у других - мама, сестра, внучка… Жаль, что мы так поздно узнали все эти истории». Фото: Предоставлено родственниками героини публикации

Два года назад мы рассказали трагическую историю молодоженов из Кирова. У пары не было детей, поэтому 29-летняя девушка легла на обследование в железнодорожную больницу. 26 декабря 2018 года ей провели лечебно-диагностическую лапароскопию, 29-го должны были выписать. Однако девушка скончалась две недели спустя. Лечилась от бесплодия, а умерла от заражения крови. Увы, у нас бывает и так.

Для первой публикации мы специально меняли имена героев. Этические соображения, опасения за судьбу вдовца. Но узнав новые подробности по итогам судебных заседаний, редакция впредь называет потерпевших своими именами. Итак, Юра потерял Наташу. Дело было под Новый год.

КРИЧАЛА О БОЛЯХ

Юра и Наташа познакомились осенью 2013 года на заводе им. 1 мая. Свадьбу сыграли четыре года спустя. Хотели детей, но никак не получалось. Для начала попробовали обойтись «народными» методами.

- Наташе выписали витамины, мы отдыхали на море, - делится Юра. - Мы построили дом за городом, там воздух чище. Мечтали о детях. В итоге врачи сказали про кисту по части гинекологии, предложили лапароскопию (операцию, проводимую через небольшие проколы, а не надрезы - Ред.). Наташа выбрала для операции отделение железнодорожной больницы. Ничто не предвещало беды…

Эндоскоп и лапароскоп - серьезное оборудование. Врач работает не руками, он не видит напрямую, что происходит внутри. Он управляет троакарами (трубками) дистанционно, а температура внутри живота может доходить до 300 градусов. Работа должна быть предельно четкой. Для этого нужна серьезная учеба и практика. Сначала важно отработать операции в теории, затем на манекенах и экспериментальных животных. И все под руководством многоопытных врачей.

Однако, как выяснилось, врач-гинеколог, оперировавшая Наташу, - самоучка. Много лет назад она «чему-то научилась» в Северной больнице. При этом нет никакого документа, подтверждающего прохождение обучения на рабочем месте. Последний курс повышения квалификации этого хирурга - 144-часовой цикл лекций. На момент той злосчастной операции у нее был лишь сертификат по акушерству и гинекологии, она долгое время работала с аппаратом УЗИ. А тут взялась за серьезнейшее оборудование.

- Если на вторые-третьи сутки возникает лихорадка и усиливаются боли, надо искать послеоперационные осложнения, - поясняет юрист потерпевшей стороны, медик Ирина Несветаева. - Почему врач не искала их? Потому что она, видимо, не зная теорию, изначально пошла по ошибочному пути. В любом учебнике пишут: перед удалением кисты яичника обязательно нужно уточнить местоположение мочеточника, убедиться, что он не попадает под воздействие диодов электрохирургического аппарата.

Но сначала Наташу должны были обследовать на КТ и МРТ, и даже после этого не факт, что необходима была операция. А ей провели только УЗИ-исследование. В итоге гинеколог, ничего не проверив, взялась за операцию и прожгла мочеточник. Это подтвердили данные судебно-медицинской экспертизы. Жидкость день за днем стекала в брюшную полость, постепенно убивая Наташу.

Девушка кричала о болях. Ее живот раздувало от капельниц. А врачи упорно кололи антибиотики и обезболивающие, несмотря на постоянное ухудшение.

Наташа угасала изо дня в день, с 26 декабря по 8 января. Все это время, по словам родных, медперсонал больницы практически не обращал на нее внимания. Лечащий врач не появлялась целую неделю и не интересовалась состоянием девушки, завотделением избегала посетителей, а медсестры делали вид, что пациентка вот-вот пойдет на поправку.

Наташа угасала изо дня в день, с 26 декабря по 8 января. Все это время, по словам родных, медперсонал больницы практически не обращал на нее внимания. Фото: Предоставлено героями публикации

ШОК НА ВСКРЫТИИ

Родным Наташи удалось добиться экспертизы в Санкт-Петербурге. В заключении однозначно сказано: операцию провели с техническим дефектом, повредили мочеточник. Моча пошла в брюшную полость, начался перитонит. Он и дал высокую температуру, боли в животе. Лечение усиливали, но Наташа продолжала угасать, ведь перитонит никуда не делся, а вскоре пошел иммунный ответ организма - заражение крови.

- Терапию назначали неадекватную, - уверена юрист. - Справиться с перитонитом без операции нереально. Примечательно, что его у пациентки выявили специалисты областной клинической больницы, а в железнодорожной даже не заподозрили. Дубовые и хирург, и уролог. Молодая девушка угасала, но никто даже не чесался.

Лечащий врач - все тот же гинеколог, проводившая операцию, по сути, практически не появлялась с конца декабря по 5 января. К 5-му числу у Наташи уже появились признаки печеночной и почечной недостаточности, скопление жидкости в животе, а на следующий день «пошли» судороги и отек головного мозга.

Седьмого января в больнице собралось множество врачей: главный внештатный гинеколог и гематолог региона, инфекционисты. Медики из других учреждений принесли с собой лекарства - все эти дни их якобы не могли найти для Наташи в стационаре, где она лежала. В итоге умирающую девушку перевели в областную больницу.

- Врачи в областной больнице сработали быстро, - вспоминает мама Наташи Алевтина Терентьевна. - Всего за 4 часа провели полную диагностику, поставили диагноз, сделали операцию - все, на что ж/д больнице не хватило целых 11 дней. Но все уже было так запущено, что Наташа справиться не могла… 60-летний мужчина, проводивший вскрытие, был в шоке от увиденного. В его практике это был первый такой случай.

САМОЕ УЖАСНОЕ

Врача-гинеколога привлекали к ответственности по ст. 109 УК РФ (о причинении смерти по неосторожности). Она якобы просто не распознала ожог мочеточника, не заметила осложнений, но злостного умысла у нее не было. Хотя родные хотели привлечь ее к ответственности по ст. 238 (об оказании медицинской услуги, не соответствующей требованиям безопасности).

- Мы смотрели коммерческий договор, заключенный с погибшей девушкой, - поясняет Ирина Несветаева. - В информированном согласии к нему указано, что Наташе окажут квалифицированную помощь. Но, простите, у врача, делавшего операцию, не было, а может, и до сих пор нет документа, подтверждающего, что она обучена лапароскопии и основам электрохирургии. Она не проходила первичную учебу или стажировку на рабочем месте. Интернатура за 2006 год, сертификационный цикл 2015 года - все только по акушерству и гинекологии. Из официального ответа КГМУ мы узнали, что такой цикл не включает лапароскопию и эндоскопию.

Врач на допросах категорически отрицала сам факт ожога: операция прошла быстро и идеально, не могло что-либо пойти не так. Каменная убежденность. Хотя в ходе множества судебных заседаний одна за другой вскрывались ужасающие подробности.

Врач-ассистент не стала скрывать, что никто не осматривал мочеточники пациентки перед операцией, не выяснял их местоположение. А параметры работы аппарата устанавливала медсестра, готовившая Наташу к операции. Как можно было избежать фатальных последствий с такими медиками?

Между наконечниками лапароскопа образуется электрическая дуга. Травмировать органы можно не только прямым попаданием дуги, но и «вторичным» нагреванием, горячим паром и рассеиванием тепла. Но в протоколе операции не указаны ни мощность, ни температура, ни время действия аппарата. Медсестра подтвердила на суде, что она настраивала лапароскоп. «Выставила 45». 45 чего, каких единиц? - не смогла ответить. «Они всегда так делают», потому что «так в инструкции написано», хотя в инструкции к аппарату таких указаний нет.

Самое ужасное в том, что никакой операции не должно было быть! Во всех профильных учебниках подчеркивают: небольшую кисту вообще не следует удалять. Нужно исследовать ее при помощи КТ и МРТ. Наташу же «посмотрели» только на УЗИ. И даже при таком раскладе ее должны были повторно отправлять на УЗИ через 4-6 недель. Кисту для начала нужно было просто наблюдать!

- Почему сторона ответчика тянула со следствием? - заключает юрист. - То приехать не могли, то требовали повторных экспертиз… Задача была одна - выйти за двухгодичный срок привлечения к уголовной ответственности. Такой срок по 238-й статье истекал позднее и это была бы другая степень тяжести.

В конце концов гинеколог согласилась на прекращение уголовного дела. Да, не получила реабилитацию, хотя была якобы уверена, что она чиста и права, не совершила никакой ошибки. Но и к ответственности ее в итоге не привлекли. Вместе с тем, она не оправдана в смерти девушки. А раз уголовное преследование прекратили по нереабилитирующему основанию, она будет считаться фактически признавшей вину.

А врач, как ни в чем не бывало, продолжает работать в отделении гинекологии одной из городских больниц. И по-прежнему делает операции, в том числе с электрохирургическими инструментами.

- 7 этажей больницы, сотни врачей, - сокрушается мама Наташи. - Что же они там делали? Уже после смерти дочери нам стали поступать звонки и сообщения от кировчан: у одних операцию в ж/д больнице не перенесла свекровь, у других - мама, сестра, внучка… Жаль, что мы так поздно узнали все эти истории. Услышь я хоть одну до Наташиной операции, ни за что бы ее туда не отпустила...

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