Главные новости с 14 по 20 июня в Кирове: аномальная жара, повышение цен на «коммуналку» и проблема с автобусами Киров-Лубягино

Аномально жаркая погода на минувшей неделе довела, пожалуй, всех кировчан. Фото: Евгения ГУСЕВА

Доброе утро, Киров! На календаре 28 июня 2021 года, за окном нынче будет дождик и жара до +28 градусов. Началась новая рабочая неделя, ну а «Комсомолка» предлагает пробежаться по событиям, которыми запомнилась ушедшая.

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА В КИРОВЕ

Давненько кировчане так не жарились на солнышке. Аномальная жара опустилась на регион в начале ушедшей недели, и с тех пор, кажется, только ленивый не мечтал о зиме посреди лета. Синоптики же сообщили тем временем, что она простоит до самого июля - благо до него осталось уже совсем недолго. А после наступит передышка.

Кроме того, кировчанам дали советы, как защитить себя в такую лютую жару. Подробнее - здесь.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 июля увеличатся тарифы на коммунальные услуги. Индексация пройдет по всей стране, в том числе и в Кировской области. Рост составит 4,2%. Стоит учесть, что регионы вправе самостоятельно устанавливать плату за коммуналку. У нас новые цены за отопление, электричество, воду и вывоз ТКО уже приняли. Какие именно - читайте здесь.

А вот насчет повышения оплаты за проезд в общественном транспорте можно не волноваться. Пока. Как минимум до 2022 года его стоимость не изменится и останется на прежнем уровне - 26 рублей по Кирову, 4 рубля с километра на пригородных маршрутах. Что же дальше... время покажет.

ЗАКРЫТИЕ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА «КИРОВ-ЛУБЯГИНО»

Лубягино снова кипит: с 1 июля у них должны отнять автобусное сообщение с Кировом. Такие объявления появились в общественном транспорте. В ситуацию вовремя вмешался областной Минтранс, сообщив: у нынешней компании, обслуживающей маршрут, истекает срок транспортных карт. Маршрут сохранят, и сейчас для него ищут нового перевозчика.

На этом фоне начали также распространяться слухи о закрытии еще нескольких маршрутов из Кирова - в Левинцы, Быстрицу и Мурыгино. В ведомстве заявили, что это - фейк.

НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ БУДЕТ

В Кировскую область чуть было не вернули львиную долю уже снятых коронавирусных ограничений. Так, региональный Роспотребнадзор предложил запретить работать по ночам общепиту и развлекательным заведениям. А еще фудкортам и детским игровым комнатам - но уже круглосуточно. А еще было бы неплохо выпускные в онлайн-режим перенести... В общем, малому бизнесу снова грозили убытки и разорения. Хоть и понятно, что предложения звучали ради благой цели - ситуация с коронавирусом у нас в регионе сейчас, мягко говоря, не очень.

Однако все же решили ничего не возвращать и дополнительно не накидывать. А на предприятиях вместо этого с работниками теперь будут проводить разъяснительные беседы на тему необходимости вакцинироваться от коронавируса. Ну и соблюдения других мер, конечно.

ТРАГЕДИИ НА ВОДЕ

На регион опустилась жара, и все массово побежали купаться. К сожалению, не обошлось без трагедий на воде. Так, только за 22 июня в области утонули трое человек, один из которых - 12-летний ребенок. А в пятницу в Вятке едва не погибли трое детей, которых унесло течением. По счастью, один ребенок выплыл сам, другого вытащил очевидец, а за третьим в воду кинулся полицейский, вытащив его из реки.

Ежегодно на водоемах Кировской области происходит немало трагедий. «Комсомолка» вновь рекомендует почитать правила и советы при отдыхе на пляже.