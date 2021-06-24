В Кирове появятся три новые школы

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о планах на возведение трех новых учебных заведений. Фото: kirovreg.ru

В Кирове построят еще три новые школы: в поселке Ганино на 1200 мест, пристрой к образовательному учреждению №30 и здание для Кировского физико-математического лицея на проспекте Строителей на 1000 учащихся. Средства выделят из федерального бюджета. Об этом рассказал глава региона Игорь Васильев.

В последние три года учебный год в городе начинается с открытия нового образовательного учреждения. Так, в нынешнем году свои двери для детей распахнет филиал школы № 42 на Менделеева, 1 на 375 мест. А в 2022 году откроется новая школа в микрорайоне Радужный на 1000 мест, строительство которой началось минувшей осенью и сейчас даже опережает график.

- Правильно, что в областном центре строятся новые, крупные здания, способные обеспечить современные и комфортные условия обучения для школьников. Но ровно такие условия должны быть созданы для всех учащихся. Именно поэтому мы должны не только строить, но и капитально ремонтировать здания для размещения там объектов образования. И в рамках работы комиссии Госсовета по направлению «Образование» мы проработали такую возможность. Решение было принято, и например средства на капитальный ремонт здания на Менделеева, 1 выделены по национальному проекту. На эти средства отремонтировали здание школы № 53 в минувшем году, - рассказал Игорь Васильев.

Кроме того, по словам главы региона, сейчас идет активное строительство школы на 300 мест на улице Пролетарской, на месте бывшего межшкольного комбината. Сейчас также рассматриваются варианты возведения образовательных заведений в Нолинском, Малмыжском, Афанасьевском, Омутнинском, Яранском, Даровском, Верхошижемском, Кирово-Чепецком, Слободском районах и городе Слободском.