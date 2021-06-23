Кировский байкер: «Еще в детстве я понял, что не могу жить без ощущения полета и свободы»

Известный байкер Сергей Орлов рассказал о клубе «Орден Севера» и мотопутешествиях. Фото: Предоставлено героем публикации

Мотоциклистов на дорогах Кирова с каждым годом становится все больше. Многие люди пересаживаются на двухколесный транспорт, чтобы не стоять в пробках и ощущать чувство полета. Кроме того, байкеры живут достаточно интересной жизнью. Они путешествуют большими компаниями по дорогам России и других стран. В Международный день мотоциклиста «Комсомолка» пообщалась с членом кировского мотоклуба «Орден севера» Сергеем Орловым. Он рассказал о том, что значит для него мотоцикл и байкерское братство.

- Cергей, почему вы решили организовать байкерский клуб и что это вам дает?

- В Кирове, как и по всей России, существуют байкерские объединения. Мы вместе с другими мотоциклистами тоже захотели создать свой клуб, все участники которого близки друг другу по духу и каждый готов прийти на помощь в трудную минуту. Осознавать то, что тебя никогда не оставят в беде - очень ценно.

- Общаетесь ли вы с байкерами из других городов?

- У нас много друзей как в других городах нашей страны, так и за границей. Мы часто ездим в гости в Болгарию, Испанию, Индию и другие страны. Каждый год члены нашего клуба посещают большие фестивали в Москве Суздале, Перми и Ижевске. В этом году мы уже успели побывать в нескольких путешествиях и проехали более 8000 км.

Мы не могли не поинтересоваться у Сергея, на какое самое дальнее расстояние от Кирова он уезжал на своем «байке».

- Дальних поездок на самом деле было много, - поделился мотоциклист. - Больше всего мне запомнилось путешествие на Кольский полуостров за Полярный круг. За пять дней мы проехали более 6000 км.

- Вы ездите на мотоцикле круглый год ?

- Нет. Но в прошлом году, перед новогодними праздниками мы с членами нашего клуба решили поздравить детей и привезли для них подарки на мотоциклах «Урал» с колясками. В тот день было очень холодно и поездка была экстремальной, - вспоминает Сергей Орлов.

- Когда обычно начинается и заканчивается мотосезон и как байкеры отмечают эти события?

- Открытие сезона обычно происходит в апреле, а закрытие в октябре. Наш мотоклуб «Орден Севера» всегда устраивает замечательные мероприятия по этому поводу. Днем мы встречаемся с друзьями, а вечером идем на концерт. Как правило нас собирается более 500 человек.

- Во сколько лет вы поняли, что мотоциклы могут стать вашим главным увлечением на всю жизнь?

- Я понял это еще в детстве, когда мне было 13 лет. Сначала я ездил на мопеде. Когда стал постарше и по увереннее, решил пересесть на мотоцикл. С тех пор я понял, что не могу жить без ощущения полета и свободы!

- На каком «железном коне» ездите сейчас?

- Сейчас я езжу на мотоцикле марки « Хонда». Дополнительную изюминку ему придает отличный тюннинг, который делали американские и японские ателье. Сиденье я заказывал в США, а элементы интерьера мне делали на заказ в Токио.

В конце беседы Сергей Орлов поздравил всех мотолюбителей с международным праздником и пожелал, чтобы дороги были всегда сухими