Перспективы капремонта и рост областного бюджета: состоялось июньское пленарное заседание Заксобрания

Депутаты обсудили ход работы Фонда капремонта, поправки в областной бюджет и многое другое. Фото: zsko.ru

В Кирове 17 июня на очередном пленарном заседании депутаты Законодательного Собрания обсудили 13 важных вопросов.

КИРОВЧАНЕ ЗАДОЛЖАЛИ ФОНДУ КАПРЕМОНТА ПОЧТИ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

Одной из главных тем стал отчет министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игоря Селезнева, который рассказал о работе регионального Фонда капитального ремонта. Программа реализуется в нашей области с 2015 года, и в нее включены 9936 многоквартирных домов. На данный момент капитальный ремонт сделан в 3111 зданиях.

В рамках программы на 2020-2022 годы планировалось провести работы в 2145 домах. За 2020 год капремонт сделали в 646 из них (90% от годового плана).

В работе Фонда существует много разных проблем, которые депутаты держат на контроле. Так, нужно заканчивать работы в домах, которые входят в программы прошлых лет и до сих пор не отремонтированы - таких объектов осталось 14.

Кроме того, во время подготовки к ремонту у зданий выявляют признаки аварийности. В 2021 году их обнаружили в 25 домах. Фонд направил в муниципалитеты необходимые документы, чтобы здания признали аварийными официально: капремонт в них не проводится.

В целом в краткосрочный план капремонта на 2021 год вошло 803 дома. Полностью готовы на сегодняшний день только 86, и еще в 160 идут строительно-монтажные работы. Проектно-сметная документация разработана на 200 зданий, на 116 - принята, на 80 - не готова вовсе.

На эту проблему обратил внимание главный федеральный инспектор по региону Григорий Житенев. Он заметил, что взял ситуацию на свой личный контроль, и попросил депутатов Заксобрания также сосредоточиться на этом вопросе.

Председатель ОЗС Геннадий Коновалов подчеркнул, что проведение капремонта остается на контроле парламентского корпуса независимо от созыва. А ряд вопросов можно снять, скорректировав «нормативку», причем не только региональную, но и федеральную, - такие предложения уже высказывались.

Повышенного внимания депутатов требуют и текущие проблемы. В этом году резко выросли цены на стройматериалы. Это уже стало причиной для задержки работ.

Еще один вопрос - собираемость взносов на капремонт. Сейчас задолженность собственников составляет около 1 млрд. рублей. 900 миллионов из этой суммы - долги частных лиц. При этом большинство жителей добросовестно платит взносы: собираемость по Кировской области составляет 93%. И главное, чтобы собранные средства грамотно использовались, а не копились на счетах.

При Фонде работает попечительский совет, в работе которого участвуют депутаты. Для более жесткого контроля за работой организации собрания совета предложили проводить чаще.

- Вопрос капремонта довольно жестко обсуждался на заседании комитета по промышленности, и депутаты высказали свои предложения. Вопрос поставлен и перед Правительством Российской Федерации, чтобы на государственном уровне принимались реальные меры и менялись подходы к реализации капитального ремонта, - заявил председатель ОЗС.

Председатель ОЗС Геннадий Коновалов выделил ряд важных для региона вопросов. Фото: zsko.ru

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - НА ЛЕКАРСТВА И ШКОЛЫ

На заседании также рассмотрели вопрос о поправках в областной бюджет. По отчету министра финансов Кировской области Ларисы Маковеевой, доходы региона пополнились на два миллиарда рублей. Средства распределят на социальные нужды - в первую очередь, на повышение зарплат педагогических и медицинских работников. Кроме того, выделенные деньги пойдут на закупку лекарств для пациентов с COVID-19 и дополнительное финансовое обеспечение больниц и медучреждений. Дополнительные поступления в бюджет также планируется потратить на ремонт дорог в регионе (на них выделят 680 миллионов рублей), подготовку школ к новому учебному году, завершение строительства сетей водоснабжения в Среднеивкино и возведение детского сада на 120 мест в Советском районе. Кроме того, на 2022 год перераспределят 53,5 миллиона рублей для переселения кировчан из аварийного жилья. В следующем году за счет федеральных средств планируется рекультивация свалки в Слободском.

За счет увеличения доходов также обеспечат льготников необходимыми лекарствами, а районам предоставят субсидии на сельхозтехнику. Дотация предусмотрена и для организаций ж/д и авиатранспорта - в частности, аэропорту «Победилово». Подготовка к отопительному сезону также входит в план. Кроме того, на выделенные средства в районах планируется создать площадки накопления ТКО.

- Рост доходов, в том числе собственных, показывает положительную динамику в экономике региона по сравнению с 2020 годом. Хотя прошлый год для нашей области, несмотря на пандемию, не был провальным, - прокомментировал ситуацию Геннадий Коновалов.

Отдельно обсудили вопрос с осуществлением опеки и попечительства над кировскими детьми, оставшимися без родителей. Министр образования региона Ольга Рысева сообщила, что сейчас в этих организациях трудится 143 работника. Она предложила внести дополнительный критерий расчета штатной численности сотрудников, который позволит увеличить штат. Это повлечет за собой дополнительные расходы в сумме 7,5 миллионов рублей в год, однако позволит перераспределить нагрузку на сотрудников органов опеки. Предложение, заметим, одобрила областная прокуратура. Депутаты также согласились с ним, проголосовав «за».

ВЫБОРЫ В ОЗС ПРОЙДУТ В СЕНТЯБРЕ

Коснулись на пленарном заседании и вопроса о проведении выборов в Законодательное Собрание седьмого созыва. Их назначили на 19 сентября 2021 года.

- Это еще одно решение, крайне важное для жителей региона. В отличие от текущего созыва, в Заксобрании будет работать не 54, а 40 депутатов. Как и ранее, остается 27 одномандатных округов, и 13 депутатов пойдут по партийным спискам, - сообщил председатель ОЗС.